Poco antes de que se estrene la cuarta temporada de la serie de Amazon Prime ‘Madres’, hablamos con una de sus protagonistas, Belén Écija, que se estrena como parte del elenco. La actriz, junto a Eric Masip (conocido por la película 'A través de mi ventana', se ha desplazado a la isla de Menorca a realizar la presentación de la serie en la que aparecen otras caras conocidas como Nuria Roca.

Su primer trabajo audiovisual fue en ‘La valla’, serie de Atresplayer, y reconoce que se ve más madura: “En 'La Valla' estaba echa un flan, super nerviosa y al principio era un mundo para mí. Yo venia de hacer teatro y era todo muy diferente y ahora mismo me he notado con más seguridad, con más fuerza, mi personaje tiene más peso. El anterior personaje era bonito pero muy suave, me faltaba toda la fuerza que ahora tengo”.

Belén Écija y Eric Masip Germán Bueso

Belén confiesa que consume series de misterio… pero del fuerte: “Me gustan las series en las que pasan cosas horrorosas, me enganchan muchísimo, lo paso fatal pero no puedo dejar de verlas. Me declaro fan absoluta de los thrillers”.

La actriz es hija de Belén Rueda y del productor Daniel Écija, ambos con dilatada trayectoria en cine y en televisión. Su madre de hecho es una de las actrices más conocidas de nuestro país con mas de 20 películas, y protagonista de algunas de series más vistas de la historia de la televisión como 'Periodistas' o 'Los Serrano'.

Precisamente de la eclosión de las series y las plataformas hablamos también con Belén. “Ahora con las plataformas y las series tenemos todos más trabajo, es una oportunidad para los actores. Pero entre los actores se genera un estado más de ansiedad o nerviosismo por saber cuál va a ser tu próximo proyecto… Está todo mucho más diversificado. Antes si te metías en la rueda de una serie ya iba todo lanzado y ahora debes tener mucho cuidado y elegir muy bien. Hay mucha oferta, cosas buenas y cosas que te pueden perjudicar. Como escaparate es muy bueno, es algo muy positivo eso”.

Otra de las cosas que llaman la atención de Belén y con la que seguro que muchos de nosotros nos sentimos identificados es cómo se nos olvida enseguida la ficción que consumimos: “Antes veías una serie que era ‘tu serie’ y hablabas de ellas todo el rato y ahora es muy efímero, te ha encantado pero a los dos días te olvidas, es muy fuerte esto pero nos pasa a todos”.

Belén Écija Ruben Vega

Su secreto de belleza

No es una mujer de cuidarse muchísimo: “he ido dos o tres veces a un centro de belleza, a hacerme alguna limpieza y un masaje, pero sí que en casa me gusta usar mis productos y me gusta cuidarme yo misma. Me he aficionado a darme masajes en casa yo sola, antes usaba el rodillo de jade, pero ya no. Me pongo unos vídeos de una chica que se llama ‘faceyoga’, que son para drenar la cara y me los hago. La verdad es que me veo mucho más guapa a los cinco minutos, me veo más desinflada me lo creo todo y me va genial”. Mientras nos lo cuenta Belén se toca la cara para enseñarnos algunos de los mocimientos que realiza cuando practica este rutina diaria.

¿En qué consiste esta tecnica? Se trata de movimientos de la cara, maniobras realizadas sobre ella con las manos, estiramientos, ejercicios de tonificación que ayudan a todos los músculos del rostro para que mantengan su fortaleza y elasticidad.

El pelo se lo cuida muchísimo porque asegura que se le “cae bastante sobre todo en primavera”. Enumera los productos y los cuidados: “uso serum, uso mascarilla, me hago tratamientos de Goa (una especie de alisado)”.

Una respuesta inesperada

Cuando le pregutamos por su forma de vestir en el día a día no se lo piensa: no usa vaqueros. “Me agobian mucho, no los soporto, no me verás con ellos. Me aprietan y estoy incómoda. En verano voy con vestidos y siempre muy suelta. Por arriba algo más apretada pero en general muy cómoda”.

Proyectos

Ahora está inmersa en la promoción de la serie pero nos cuenta ilusionada su futuro profesional: “He creado una productora pequeñita de branding, no tengo aun ningún proyecto pero me ilusiona la idea, es más creativo, aunque puedo también hacer algunas interpretaciones en algunas piezas que hagamos. Lo estoy montando todo yo. En octubre empiezo un master en la Ecam de guion, me interesa mucho esa parte creativa y quiero aprender más sobre ello”. Le deseamos muchos éxitos y os dejamos un último dato sobre la actriz que será la envidia de muchos y muchas: jamás ha ido al fisio.