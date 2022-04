Ideas para regalar a mamá en su día... ¡que no querrás dejar para última hora!

No hay día que nuestra madre no merezca que le recordemos lo importante que es para nosotros y lo agradecidos que estamos de todo lo que ha hecho. Claro que, pese a lo sencillo que parece pronunciar esas palabras, no lo hacemos tan a menudo como deberíamos. El Día de la Madre, que se celebra cada primer domingo de mayo, nos da una buena oportunidad de hacerlo. Y qué mejor que aprovechar para obsequiarle con un desayuno sorpresa y con un detalle que le encante.

Aunque aún quedan unos días para que llegue esa fecha (y todavía nos estamos recuperando de los días de fiesta), no debemos dormirnos si queremos conseguir el mejor detalle para mamá. Son muchos los ecommerces que ya han activado sus campañas especiales para este día para que podamos ojearlas y añadir al carrito aquello que nos ha enamorado para nuestra madre, sobre todo, si queremos que no nos agobien los plazos de entrega... ¡o la falta de stock! ¿Que no se te ocurre que regalarle? En 20deCompras seleccionamos algunas de nuestras propuestas favoritas con las que sorprender a tu madre en su día.

¡Para ti, mamá!

Las flores, no fallan. Ya sea por tradición o porque les encantan, los ramos son de esos regalos que siempre se agradecen... ¡y más si son como los de Colvin! Lo envían a domicilio y hay un sinfín de opciones entre las que elegir (plantas y modelos preservados). Nuestro favorito: el Manila, un ramo de lirios rosas de 15 tallos que, conforme pasen los días, irá evolucionando hasta que todas las flores estén abiertas y en su máximo esplendor.

El ramo Manila, de Colvin. Colvin / 20deCompras

¡Mi mamá se mima! Con la ayuda de L’Occitane podemos hacerle llegar a nuestra madre un neceser tan primaveral como útil lleno de cosméticos que huelen a rosa y jazmín. Un perfume en crema, un jabón aromatizado, crema de manos y leche corporal para que pueda dedicarse a diario los minutos de relax y mimos que se merece.

Este set tiene todo lo necesario para que tu mamá se mime. L'Occitane / 20deCompras

Colonia, un clásico para acertar. El olor de mamá es inconfundible y no hay nada como ayudarle a mantenerlo si le regalamos su perfume favorito. En Sephora disponen de cajas regalo que, además de la colonia, incluyen otros cosméticos como cremas o geles para completar el regalo. La propuesta Black Opium, de Yves Saint Laurent, incluye un neceser con pintalabios y máscara de pestañas, o la de Flower, by Kenzo, con colonia en tamaño viaje, son dos buenas opciones. ¿Y si le damos el caprichazo de un Chanel Nº 5?

Perfumes disponibles en Sephora para regalar. Sephora / 20deCompras

