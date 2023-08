De Ibiza a Cerdeña: esta es la marca de moda que se ha unido a los 'beach clubs' de lujo para hacerlos todavía más 'cool'

La moda también llega a la playa. Y si hay un 'place to be' que no falte cada verano en los planes de las chicas con más estilo, esos son los 'beach clubs'. Una de las firmas internacionales imprescindible en el armario de 'celebrities' de la talla de Georgina ha querido unirse al lujo de estos espacios con una asociación muy especial: Guess llega a cuatro de los clubes de playa más famosos del mundo.

Blue Marlin Ibiza Beach Club, Phi Beach en Cerdeña, Yuzu Beach en Cesme, Turquía, y un club de playa Marciano by Guess en Arienzo Beach en Positano, en la Costa Amalfitana han sido los espacios elegidos por la firma.

Cuatro paradas en cuatro de las playas más lujosas del mundo

Ibiza ha sido el destino de España escogido por la emblemática marca para llevar la moda a la plata. Situado en la bahía de la zona de San José, encontramos Blue Marlin Ibiza, uno de los destinos de playa más famosos de la isla y un punto de encuentro para la 'jet set' ibicenca. Inaugurado el pasado 23 de julio, desde Guess han querido reinventar el concepto llevando su marca hasta tumbonas, sofás, mantas y cojines hasta accesorios de bar y atrapasueños. Acabada en tonos azules con los logotipos de Guess y la palmera triangular en contraste, la nueva decoración añade un acabado único y lujoso al ambiente.

Beach Club de Blu Marlin, de Guess Carmelo Marcén | Cortesía

Cerdeña ha sido otro de los lujosos destinos por los que ha apostado la firma. Porto Cervo, Phi Beach, se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de una copa mientras se contempla la puesta de sol. Es uno de los mejores lugares de ocio nocturno, con los mejores DJ para un público a la última. El concepto de marca es similar al de Ibiza y evoca los colores del mar y la arena.

Phi Beach en Cerdeña, by Guess Cortesía

Nos trasladamos hasta Turquía para conocer la siguiente parada. Situado frente al brillante mar, Yuzu, en Cesme, encontramos un popular y glamuroso club destinado a los veraneantes más exigentes. Aquí también, el concepto azul mar se apodera por completo del espacio ajardinado del club de playa, donde la zona lounge y las tumbonas están completamente decoradas con el concepto veraniego de la firma.

Finalmente, el club de playa Marciano by Guess de Arienzo Beach, en Positano, se asoma a las hipnotizantes olas azules del mar Tirreno. En este espacio destaca la decoración con elementos protagonizados por el logotipo más icónico de la marca, de la colección de ropa Marciano, que llega a tumbonas, toallas, cojines y accesorios.

Arienzo, Positano (Italia), by Guess Cortesía

Una apuesta veraniega de Paul Marciano

"Estamos muy ilusionados con la puesta en marcha de estos clubes de playa en España, Italia y Turquía. Son algunos de nuestros países con mejores resultados y mercados importantes para nuestro negocio. Cada lugar ha sido meticulosamente seleccionado por su prestigio, su impresionante ubicación y su sofisticada clientela", explica Paul Marciano, director creativo de Guess. "Es un proyecto ambicioso, y estamos seguros de que, con la justa medida de estilo, calidad, diseño y visión de futuro, las marcas Guess y Marciano ofrecerán a los clientes de todo el mundo una experiencia placentera y envolvente", apunta.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.