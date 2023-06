Georgina Rodríguez, más sexy que nunca, se mete en la piel de Sofía Loren en su nuevo proyecto

En los últimos días, Georgina Rodríguez ha ido mostrando en su cuenta de Instagram las vacaciones de lujo con su familia, junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, descansando en un yate y disfrutando del mar sumergida en el agua cuál sirena.

Todos han escapado del calor de Arabia Saudí para refugiarse en el Mediterráneo, mientras Georgina presume de cuerpo posando en bikini en las fotos que va subiendo a las redes sociales. Con toda esta calma, jamás nos imaginaríamos que la empresaria nos fuera a sorprender con un nuevo proyecto en el que viaja hasta la Italia de los años 50.

Entre todas las cosas que hace, Gio también destaca por su faceta de modelo. La de Jaca se ha convertido en imagen de Elisabetta Franchi y Amara (una firma de lentillas de colores), pero ahora ha apostado por ella otra marca internacional cuya campaña no ha dejado a nadie indiferente.

Esta temporada Guess ha decidido contar con Georgina como imagen de la campaña publicitaria mundial FW/23 de GUESS y Paul Marciano, Director Creativo de la firma. Este nuevo proyecto ha sido capturado por la fotógrafa italiana Nima Benati, que ha plasmado el espíritu más 'vintage' de su país en unas fotos que nos han dejado sin palabras.

Georgina Rodríguez para Guess Nima Benati

La primera foto de campaña nos muestra a una Georgina de lo más sexy en la habitación de un hotel con un conjunto cargado de lujo, sofisticación y sensualidad, captando la esencia de la modelo en una imagen en blanco y negro. "Queríamos capturar un día en la vida de Georgina, yendo detrás del velo para echar un vistazo a la vida de glamour de esta superestrella", dice Paul Marciano.

Georgina encarna a la perfección los ideales de Guess y Marciano de una mujer fuerte, sensual y empoderada. Expresando el espíritu de la colección de la nueva temporada a su manera, la 'influencer' personifica las nuevas y exuberantes texturas y las glamurosas siluetas de la marca. En la foto, podemos apreciar algunos elementos que presenta la firma, como el vestido reloj de arena y las joyas que adornan su cuello y manos.

"Me siento realmente honrada de haber sido invitada a trabajar en esta nueva campaña para GUESS y Marciano", afirma Georgina Rodríguez. "Me encanta la marca y los valores que representa. Me encanta vestir las colecciones porque me hacen sentir empoderada y sexy a la vez. Tienen un marcado carácter femenino a la vez que expresan una esencia atemporal".

Sofía Loren en la película 'La millonaria' Silver Screen Collection

Con esa melena llena de volumen, sus curvas abrazadas por ese minivestido, las joyas, los guantes de ópera y las medias, no hemos podido evitar acordarnos de la gran Sofía Loren. Como si fuera un homenaje, Benati ha captado la esencia de la actriz italiana en Georgina, envolviéndola en un halo de glamour que solo Loren puede crear.

La escena con la modelo parece sacada de la película La millonaria, donde parece que la fotógrafa ha sacado la inspiración. Ambas mujeres se encuentran en una habitación de un hotel, con la misma sofisticación y el mismo erotismo. Todo el look es bastante similar, aunque en lugar de un sombrero, han decidido dejar la melena de la española al aire y suelta.

Georgina Rodríguez para Guess Nima Benati

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Georgina en nuestra nueva campaña con Guess y Marciano. Georgina es una mujer fuerte, segura y decidida. Esta campaña y esta localización reflejan plenamente no sólo su belleza natural, sino también su sensualidad, dinamismo y fuerza interior, interpretando a la perfección la visión y el estilo de las marcas", añadió Paul Marciano.

