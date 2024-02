Las tres cosas que necesitas en casa para relajarte y volver a conectar contigo misma

Huir de las relaciones tóxicas en lo sentimental, laboral o, incluso, en el entorno familiar y de amistad es uno de los objetivos que muchas personas se plantean y trabajan día a día hasta lograrlo. No obstante, el primer paso para tener unas relaciones sociales sanas es conseguir un comportamiento propio saludable. En resumen, intentar no ser personas tóxicas con nosotras mismas y pasar tiempo de calidad a solas para que el segundo paso sea construir relaciones sólidas y sanas con los demás. Para lograr esto hay que tener en cuenta que el tiempo libre sin amigos, familia o compañeros no es sinónimo de uno perdido. Cuando esto ocurra, debe ser de calidad para no tener miedo a enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos.

Por eso, enfréntate a un día en casa sola de manera positiva, como recomiendan los especialistas. Céntrate en cuidarte y en afrontar los pensamientos que nunca dejas que aparezcan y si te cuesta concentrarte en ti misma y relajarte, algunos trucos pueden servirte. Según la técnica de mindfulness, por ejemplo, los pensamientos intrusivos u obsesivos se pueden sacar de nuestra mente de manera fácil siempre que los hayamos escuchado antes (y no actuar como si no estuviesen). Desde 20deCompras te recomendamos que intentes llevarlo a cabo con una buena relajación en casa y dediques tiempo a lo que te guste (leer, ver películas, dibujar...), tiempo de calidad contigo.

Los tres imprescindibles del relax

Difusor de esencias y humificador de Cecotec. Amazon

-El ambiente seguro. Y para relajarte y crear un ambiente seguro, la aromaterapia puede ayudarte, ya que algunos olores consiguen un ambiente de paz y quitan los nervios eficazmente. Con este difusor de esencias de la marca Cecotec será muy fácil lograr ese ambiente, que, por cierto, será más sano porque este gadget también es humificador.

El libro electrónico Kindle. Amazon

-Momento de desconexión. Después de liberar de tu mente los pensamientos que no quieres tener es el momento de pasar tiempo de calidad contigo misma y, para ello, hacer lo que te gusta es una buena idea. Por ejemplo, seguro que hay mil libros que llevas tiempo queriendo leerte y ahora caben todos en un Kindle (y puedes tacharlos, por fin, de la lista).

¡El mejor masaje para tus cervicales y sin salir de casa! Amazon

-Regalo relax. Con la aromaterapia, gracias al difusor y el entretenimiento en tu Kindle, solo queda que te relajes, de verdad, ¡con un masaje! Y, con este masajeador cervical no te hace falta nadie.

