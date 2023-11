Del 'efecto mascarilla' al 'efecto flequillo': por qué ha impactado tanto ver a Aitana con la frente despejada

Aitana se encuentra en uno de los momentos más bonitos y especiales de su vida: su último disco, Alpha, ha sido todo un éxito, se acaba de embarcar en una gira internacional y las revistas de moda y belleza más prestigiosas quieren contar con ella. Tanto es así que la misma Vogue ha sacado en la cantante en uno de sus últimos vídeos preparándose para los Latin Grammy, que no han tardado en viralizarse.

Sin embargo, lo que era una entrevista íntima donde habla sobre su imagen, trucos de belleza y lo que piensa de las polémicas que han rodeado a sus conciertos, se ha convertido en toda una pesadilla. Una fotografía de ella con el flequillo recogido y la cara solo con la base de maquillaje que ha sido editada para que se le vea una frente más grande.

Por supuesto, ya sea con el fotograma editado o en el mismo vídeo, mucha gente se ha quedado extrañada al ver a Aitana con el rostro completamente despejado, una imagen hasta ahora nunca vista en ella. Esta impresión que ha generado nos ha recordado al 'efecto mascarilla', cuando durante la pandemia nos sorprendíamos al ver por primera vez a mucha gente sin mascarilla, siendo muy diferentes a como nos los habíamos imaginado.

Aitana y el 'efecto flequillo'

Aitana se viraliza por su nueva imagen sin flequillo, en 'Vogue'. ELGATOOCALVO / X (TWITTER)

Cuando alguien que conocemos y tiene un look muy característico, se lo cambia, la primera reacción que tenemos es la del impacto. Nos guste o no el nuevo estilo, este cambio siempre genera una sorpresa, sobre todo cuando desaparece un flequillo de repente y vemos partes del rostro que hace mucho tiempo que no veíamos o, simplemente, nunca antes habíamos visto.

Como decíamos antes, esto mismo ocurrió con el 'efecto mascarilla' durante la pandemia, pero también es algo que ocurre con los cambios de look, tal y como nos cuenta Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera y que nosotras ya hemos bautizado como 'efecto flequillo'.

"Es un fenómeno bastante común y tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. El cabello, y especialmente el flequillo, es una parte muy distintiva de nuestra imagen. Al llevarlo, nos acostumbramos a ver ciertos rasgos y características en nuestro rostro, y, al quitar este flequillo, nuestro cerebro puede tardar un tiempo en ajustarse a esta nueva apariencia. Aitana es una mujer preciosa con y sin flequillo, aunque es cierto que es un rasgo suyo muy característico desde que la conocimos y es normal que nos 'choque' verla sin él", comenta la experta.

Aitana se pasa al 'red dark' @jesusdepaula/Instagram

Aunque en esta ocasión le ha pasado a muchas personas con Aitana, también podemos vivirla nosotras mismas con nuestra propia percepción. ¿A quién no le ha pasado el estar unos días sin reconocernos del todo en el espejo tras un cambio de look radical?

"Esto mismo ocurre en ocasiones cuando decidimos hacer un cambio radical de look, ya que a veces la realidad del cambio no coincide con la imagen mental que teníamos y eso hace que no nos reconozcamos o incluso que no nos gustemos. Por eso, en estos casos es imprescindible contar con el asesoramiento de un peluquero o peluquera profesional. También es muy recomendable no hacer un cambio radical de golpe, sino ir haciendo cambios paulatinos para irnos acostumbrando a nuestra nueva imagen", aconseja Mª José Llata.

