Mercadona es uno de los supermercados más populares de España y, además de ofrecer todo tipo de productos de alimentación, cuenta con cosméticos a los que merece la pena dar una oportunidad. Uno de ellos es, precisamente, la crema con Vitamina C factor 50+ de la marca española Viseger Pharma, a la venta en cualquiera de sus tiendas.

Una crema solar que, además de dejar tu piel reluciente y protegerla, ha dado mucho que hablar en redes sociales, ya sea por sus altos beneficios y propiedades en la piel como por su bajo coste. Dos factores que, sin duda, le han hecho convertirse en un éxito de ventas en Mercadona.

Los beneficios de la crema de Vitamina C 50+

Crema solar para pieles grasas con vitamina C y factor 50 Cristina Sosa Meliá

Uno de los grandes beneficios es que su vitamina C aporta luminosidad a todos los tipos de pieles, incluyendo las pieles sensibles, además de que ayuda a reducir las marcas oscuras de la cara que, en ocasiones, se crean por el sol, gracias al efecto despigmentante que contiene.

Además, aunque hay expertos que advierten de su bajo nivel de vitamina C, según indican desde la marca, es capaz de penetrar de dos a cuatro veces más en nuestra piel que una vitamina C convencional, y sus ingredientes como la betaína, la glicerina, el té verde o la mencionada vitamina C se caracterizan por ser poco agresivos. Todos ellos, de hecho, favorecen la hidratación y reducen la sequedad de la piel, además de estimular la renovación de la piel y actuar como antioxidante y reductor de las manchas, como ya hemos comentado.

¿Cómo aplicar la crema de Mercadona?

Su aplicación debe ser una o dos veces al día, y los resultados no tardaréis en verlos tras varias semanas. Además de ser hidratante, como cuenta con factor de protección solar 50+, esta os podrá proteger de la luz solar si la utilizáis 20 o 30 minutos antes de la exposición al sol.

Teniendo en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina, no es mala idea empezar ya a preparar nuestra piel y estar listas para no quemarnos la cara. Una buena opción es usando esta revolucionaria fórmula de Mercadona, que ya es un auténtico 'best seller' y se puede adquirir por menos de lo que imaginas: solamente 7 euros.

