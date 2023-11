El cáncer de mama y la osteoporosis, ¿tienen relación?

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, "en España se diagnosticaron alrededor de 34.740 nuevos cánceres de mama en el año 2022", uno de los tumores más frecuentes en mujeres. Pero, el cáncer de mama no es la única enfermedad cuyas cifras preocupan, sino que existe otra, con una alta prevalencia durante la menopausia: la osteoporosis, que vuelve los huesos muy frágiles.

Esta es la causa que provoca más de 800 fracturas al día en España y que no solo se relaciona con la menopausia, sino con el cáncer de mama. Y es que parece que el diagnóstico de esta enfermedad puede afectar a la salud ósea incluso en edades precoces.

Los inhibidores de la aromatasa y el riesgo de recibir el diagnóstico de osteoporosis

Las investigaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años con relación al cáncer de mama han permitido abordar esta enfermedad con nuevos tratamientos eficaces para las pacientes. Uno de ellos tiene que ver con los inhibidores de la aromatasa que actúan reduciendo los niveles de estrógenos y cuyos resultados para el cáncer de mama han resultado muy prometedores. Pero, también tiene efectos secundarios.

Entre estos efectos destaca la osteoporosis y es que, si bien el artículo Inhibidores de la aromatasa y osteoporosis explica que este tratamiento se orienta a mujeres posmenopáusicas que tienen cáncer de mama, lo que puede suceder es que aparezcan enfermedades como la osteoporosis que merman la calidad de vida.

De hecho, la doctora María Cortés Berdonces, coordinadora del Grupo de Metabolismo Mineral Óseo de la SEEN, explica que "la osteoporosis es un importante problema de salud pública, y su consecuencia, la fractura, tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente y la morbimortalidad". Por lo que saber qué factores la pueden desencadenar ayuda a tomar precauciones.

Los glucocorticoides utilizados para el cáncer de mama como factor de riesgo

Otro de los motivos por los que el cáncer de mama puede aumentar el riesgo de sufrir osteoporosis se debe al tratamiento con glucocorticoides, como indican desde la Sociedad Española de Reumatología (SER). Algunos artículos afirman que "la osteoporosis inducida por GC es la tercera causa más frecuente de osteoporosis".

El empleo de estos medicamentos es, muchas veces, crucial para conseguir una mejor respuesta tras la aplicación del correspondiente tratamiento a la paciente. Pero, es importante evaluar el riesgo-beneficio, ya que la salud ósea puede acabar viéndose afectada.

El fallo ovárico prematuro y su relación con la aparición de la osteoporosis

Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), "el 40% de las mujeres con edad inferior a 40 años y el 76% de las que tienen edad superior a 40 años pueden desarrollar menopausia tras recibir tratamiento con quimioterapia". Una situación que las aboca a sufrir un fallo ovárico prematuro que incrementa su riesgo de sufrir osteoporosis.

No podemos olvidar que durante la menopausia (sea esta precoz o no) los niveles de estrógenos caen, lo que puede desencadenar osteoporosis. Aunque esto no siempre ocurre en todas las mujeres, es un riesgo que hay que contemplar. Sobre todo, en aquellos casos en los que la menopausia tras el tratamiento para combatir el cáncer de mama. Pues, aunque esto tiene sus beneficios, también, como parece ser, puede acabar afectando a la salud de los huesos.

