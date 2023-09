Esta es la causa que provoca más de 800 fracturas al día en España

La inmensa mayoría de las personas que padecen esta enfermedad no son conscientes hasta que no se les rompe un hueso, puesto que no se manifiesta con ningún tipo de síntoma. Se trata de un problema de salud que en España afecta a más de 3 millones de personas, especialmente prevalente en las mujeres (tres veces más que en los hombres), que sucede en la edad avanzada y que se agrava con la menopausia.

Por supuesto, si existen antecedentes familiares de fractura de cadera o se ha padecido una fractura anterior por un golpe de poca importancia, las papeletas para sufrir osteoporosis se multiplican. Esta enfermedad se define como la presencia de una o más fracturas por fragilidad, de manera espontánea, y sin que haya existido un golpe directo previo. Cada año se producen en nuestro país más de 300.000 nuevas fracturas de este tipo, lo que se traduce en más de 800 fracturas al día. A pesar de estos datos tan alarmantes, la doctora Sara Vela Bernal, especialista en Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valencia, insiste en la importancia del diagnóstico preventivo mediante una densitometría.

¿Por qué se produce la osteoporosis?

La osteoporosis no tiene ningún síntoma que nos pueda hacer sospechar... hasta que se produce la fractura. Y los huesos que se fracturan con mayor frecuencia son las vértebras, la cadera y la muñeca. Una vez suceden, pueden provocar dolor crónico, incapacidad, e incluso la muerte (ocasionalmente).

Con casi un 80 por ciento de la incidencia en mujeres, frente al 20 por ciento en hombres, encontramos la explicación en que el pico de masa ósea de ellas suele ser inferior a la del varón, además de que la menopausia acelera considerablemente la pérdida de hueso. La edad en la que se produce el punto de inflexión ronda los 50 años, tanto en mujeres como en hombres.

El tabaquismo contribuye a la pérdida de hueso. iStockphoto

Dejando a un lado estos factores de riesgo, la doctora Vela explica la circunstancia de que la osteoporosis "también es un efecto secundario de algunos medicamentos como los glucocorticoides, la heparina y los tratamientos contra el cáncer, que agotan las hormonas sexuales. El tabaquismo, el abuso del alcohol, trastornos alimentarios como la anorexia, el sedentario y los niveles bajos de vitamina D y calcio contribuyen a empeorar la salud de nuestros huesos.

Así se previene la osteoporosis

Los huesos osteoporóticos son huesos más porosos, que tienen en su interior mayor número de celdillas, éstas son más grandes, y todo ello provoca que los huesos contengan más aire y se vuelvan menos resistentes. Se trata de una enfermedad prevenible y tratable, aunque la falta de signos de alarma que nos 'avisen' de que algo está pasando antes de fracturarnos hace que una cantidad muy pequeña de pacientes sean diagnosticados en fases tempranas de la enfermedad.

Los huesos con osteoporosis son más porosos, albergan más aire y se vuelven más frágiles.. mgstudyo / iStock

El calcio y la vitamina D son dos elementos imprescindibles en la dieta para reducir riesgos. "Mantener los huesos lo más sanos posible pasa por unos hábitos de vida saludable como son evitar fumar y limitar el consumo de alcohol, mantener una rutina de ejercicio diario y asegurarnos de introducir en la dieta alimentos ricos en calcio y vitamina D como son la leche, yogures, verduras de hoja verde, frutos secos y pescado. Si aun así nuestro organismo no absorbe la cantidad necesaria de vitamina D y calcio, el médico prescribirá tomar los suplementos necesarios", explica la doctora.

Un control médico rutinario, y las pruebas de cuantificación de la densidad mineral ósea que se miden a través de una densitometría, nos permitirán predecir el riesgo de fractura para tomar las medidas pertinentes.

Precauciones y tratamiento de la osteoporo

La mayoría de los pacientes necesitan tomar medicamentos para frenar la pérdida de masa ósea en la medida de lo posible. Los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia son los denominados antirresortivos (como por ejemplo los bifosfonatos). Otros tratamientos para la osteoporosis son denosumab, romosozumab, la terapia de sustitución hormonal, los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y la teriparatida.

Ante un diagnóstico de osteoporosis, hay que evitar las caídas con todo tipo de medidas (como usar bastón de apoyo). iStockphoto

Los pacientes con esta enfermedad ósea, además, deben tomar ciertas precauciones enfocadas a evitar caídas o resbalones. Usar un apoyo al caminar, colocar barras de sujeción en el baño, retirar alfombras que puedan enroscarse por falta de sujeción, o evitar que haya objetos por el suelo como cables siempre serán buenas ideas.

Si nuestra fractura por osteoporosis es vertebral, se manifestará con dolor en la espalda o postura encorvada. Si la fractura de la que estamos hablando es de cadera, debemos tener en cuenta que es una lesión más grave que normalmente requiere reparación quirúrgica. Por lo que respecta a los dientes, a tener muy en cuenta en estos pacientes, "se recomienda mantener una adecuada salud bucal e informar al médico si va a realizarse algún procedimiento odontológico, puesto que puede existir osteonecrosis maxilar en caso de uso prolongado de bifosfonatos", concluye la experta.

