El Blue Monday hace años que no nos suena ajeno; de hecho, disfrutamos culpándole de las 'desgracias' rutinarias que podrían acontecer cualquier día pero que, por pura coincidencia, coindicen, este año, con el 16 de enero. ¡Para algo es el lunes más triste del año! Sabemos que no es cuestión de deuterofobia, pero cualquier ocasión es buena para echar balones fuera y consolarnos con, por ejemplo, algunos de los caprichos que hemos ido guardando en la lista de deseos creada, en exclusiva, para las rebajas de enero. Eso sí, con todas las propuestas con las que nos tienta internet, no sabemos por dónde empezar.

Pero, ¡nosotras sí! Nos hemos encargado de rastrear todos los ecommerce (¡con y sin descuentos!) para ver cuáles son las propuestas más llamativas para poder destacar una selección que se adapte a todas las exigencias y necesidades de nuestras lectoras. Y es que, mientras algunas rezan por conseguir alguna de las prendas de rebajas de Zara otras están pensando en la próxima novela que quieren añadir a la biblioteca de su ebook; por no hablar de las que, además de estas dos, quieren regalarse un viajecito con amigas, un tratamiento estético para subir la autoestima o una cena para dos para desconectar.

Y es que, aunque sean los matemáticos quienes hayan establecido cuál es el lunes más triste del año, todas sabemos que es una estrategia de marketing para impulsar las compras. ¡Y quienes somos nosotras para resistirnos! ¿Nos damos un caprichito para celebrar que es Blue Monday?

Caprichos para alegrarte el Blue Monday

Un jersey de Springfield con un claro mensaje para este día triste: lunes... ¡te queremos! Además, tiene un color azul muy adecuado para estas jornadas grises que, lamentablemente, no se reducen a un único día del año. Rematado con ribetes blancos y con detalles ondulados.

Así se planta cara a un lunes. Springfield

El sérum con cafeína para las bolsas y ojeras de Kriim. Mostrar nuestro mejor rostro nos hace felices y este contorno de ojos puede ayudarnos con ello. Es apto para todo tipo de pieles y ofrece un efecto descongestionante y drenante.

Mejor que una taza de café por las mañanas. Kriim

La última lectura de La Vecina Rubia para mantener buenos hábitos. Tener un libro entre las manos siempre nos anima el día y hoy puede ser la excusa perfecta para adquirir uno de nuestra lista de pendientes. Contando atardeceres, la segunda novela de La Vecina Rubia, puede ser uno de ellos.

Ya ha conquistado a miles de lectores. La Casa de Libro

Un nuevo par de zapatos para seguir pisando fuerte. Si también te confiesas adicta a los zapatos, ¿no crees que hoy te va a alegrar el día el tener unos nuevos? Más si apuestas por unos botines blancos de Ulanka, el color de la temporada para el calzado.

La suela 'track', un básico de la temporada. Ulanka

Una escapada a Londres... ¡con tour por los estudios de Harry Potter! Regalarse tiempo siempre es una opción maravillosa, más si vamos a aprovecharlo para descubrir los escenarios de una de nuestras sagas preferidas. ¿No te parece un combo apetecible viaje a Londres y visita a los Estudios Warner?

Pasea por las calles del mundo mágico en Londres y siéntete como un auténtico alumno de Howarts. Unsplash

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Springfield y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.