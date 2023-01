10 planes para disfrutar del mes de enero sola, con tus amigas o en pareja

Hemos superado la primera semana de 2023 y, tras disfrutar de las vacaciones de Navidad, es momento de volver a la rutina. El inicio del nuevo año simboliza cambios y nuevos propósitos y objetivos. Sin duda, uno de los nuestros (y que debería ser el de todas) es el de disfrutar cada vez más de nuestro tiempo libre.

Pasar tiempo de ocio de calidad favorecerá nuestro bienestar, disminuirá nuestro estrés y, en definitiva, nos ayudará a ser un poquito más felices. ¿Por qué no ponernos manos a la obra? Aprovecha el comienzo de esta nueva página en el calendario para llenar tu agenda de planes divertidos, dinámicos y entretenidos que, por supuesto, puedes hacer tanto con tus amigas, como con tu pareja o familia, ¡o sola! Aquí las 10 propuestas que hemos seleccionado para enero.

1. 'De Madrid al cielo' (literalmente)

¿Sobrevolar en parapente la ciudad de Madrid? PLANAZO. En Groupon encontramos esta propuesta en la que se puede disfrutar de un vuelo biplaza a unos 600-800 metros de altura en el que, por supuesto, siempre iremos acompañas de un profesional de la Escuela Profesional de Parapente. El lugar del mismo es la zona de Sonseca, a 1 hora y 15 minutos de Madrid y tiene un precio de 149,99 €. ¡De Madrid al cielo!

Vuelo en parapente 20M EP

2. Música, fiesta y cocido en Florida Park

Este mes de enero llega cargado de multitud de planes a Florida Park: un espacio en pleno corazón del Retiro donde encontramos alternativas para todos los gustos. Destaca su famoso cocido madrileño todos los jueves, los conciertos del grupo flamenco Hakuna, que estarán todos los lunes con el mejor espectáculo en La Galería y, siguiendo las mejores tradiciones, los sábados por la tarde, tendrá lugar la conocida fiesta Pompa, para los amantes de la música 'indie'.

3. Un homenaje a la trufa en Casa Felisa

En el mundo existen dos tipos de personas: a los que les encanta la trufa y los que todavía no lo saben. A partir del 9 de enero, desde Casa Felisa (Calle de la Beneficencia, 15, 28004, Madrid, en URSO Hotel & Spa) nos sorprende con nuevas propuestas especiales fuera de carta que suponen todo un homenaje a este hongo. Entre ellas encontramos desde una tosta de papada y trufa o un tartar de solomillo con huevo poché, pasando por una lasaña con foie y hasta una sopa de almendras con vieiras (y, cómo no, trufa). Por supuesto, sin olvidar los platos tradicionales que tanto caracterizan a este local neocastizo. El precio medio es de 50-60 € y se puede realizar la reserva en la web del restaurante.

4. Concierto de The Kooks en Barcelona y Madrid

La banda inglesa de pop-rock vuelve a España. Con un estilo claramente influenciado por la década de los 60 en Inglaterra, The Kooks viene para animarnos a empezar el año bailando al ritmo de temazos como Naive, Seaside o She moves in her own way. Será el próximo miércoles 25 de enero cuando podamos verlos en la Sala La Riviera de Madrid, y el viernes 27 cuando lleguen a la Sala Razzmataz en Barcelona. Las entradas cuestan desde 35 €, y se pueden conseguir a través de Ticketmaster y Live Nation.

5. Un hotel rural en Cáceres para ser habitado

Desconectar y salir de la ciudad muchas veces se vuelve necesario. En Cáceres encontramos Habitat Cigüeña Negra, un hotel con encanto de solo 12 habitaciones que cuenta con más de 220 hectáreas de encinas, olivos y alcornoques, que además cuenta con piscina, asador y hammam. Un destino ideal para los amantes del turismo 'slow', la buena gastronomía, el oleturismo y para aquellos que quieran disfrutar de un cielo estrellado por la noche.

Habitat Cigüeña Negra en Cáceres Cortesía

6. Cantar 'a todo pulmón' (y sin que nadie más te escuche)

BAM Karaoke, de inspiración japonesa, aterrizó en Madrid en 2019 y ha logrado convertirse en el más famoso de la capital. Para celebrar su tercer aniversario sorprenden con una nueva apertura en calle Luchana, 20 para seguir regalándonos un espacio donde disfrutar de un karaoke reinventado: con salas privadas (para que nadie más pueda escuchar lo mal que cantas, excepto tus amigos) y cócteles para todos los gustos.

Esta nueva apertura de BAM Karaoke presume de un espacio premium diseñado por el interiorista Pablo Peyra y que además cuenta con terraza un bar principal, dos bares de cócteles y todo ello distribuido en varias plantas. En el interior de cada sala privada encontramos sofás cómodos, pantalla y micros para poder cantar cualquiera de las 35.000 canciones disponibles. Se pueden reservar 2 horas de música desde 6 euros por persona.

7. Un callejón secreto que cambia de país cada 365 días

Calle 365 es uno de los locales más de moda de Madrid. Este callejón secreto cambia de país (y de temática) cada 365 días. El último destino ha sido la ciudad de México y será el próximo jueves 26 a las 11h de la noche cuando abra sus puertas con un país nuevo tras su puerta secreta... Y, ¿por que cambia de país? La historia que hay detrás del callejón secreto más famoso de Madrid es única. Nos remontamos al siglo XIX donde una botillera de Madrid; Margarita, echa de menos cada día a su amado Guillermo, el cual ha tenido que huir por la guerra. Guillermo le escribe cartas a Margarita contándole sus vivencias por distintos países del mundo, así Margarita imagina lo que le cuenta Guillermo que se materializa en lo que encontramos tras la puerta secreta... ¿Cuál será el próximo destino de Guillermo?

8. Un cocido 'de Escándalo'

El restaurante principal de Canopy by Hilton Madrid Castellana, Escándalo, empieza 2023 con una propuesta para los paladares más exquisitos. Aprovechando la llegada de temperaturas más frías, el hotel lanza una propuesta de cocido que podrá degustarse cada miércoles, por un precio de 19 €. ¿Y quién diría que no?

Canopy Madrid Cortesía

9. Un 'escape room' para viajar en el tiempo

"Como bien ya todos sabréis, cuenta la leyenda que Antonio Gaudí murió atropellado por un tranvía hace casi ya 100 años. Pero, y si solo fuera eso, ¿una simple leyenda? Hoy, nos hemos remontado a la fecha de su muerte para conocer de primera mano qué pasó y descubrir toda la verdad. Bienvenidos a 1926. Para ello, vuestro objetivo será recopilar diferentes nombres, sitios y causas de muerte escondidas durante el recorrido para resolver el misterio que lo envuelve. ¿Seréis capaces de lograrlo en los últimos 90 minutos que le quedan de vida?". Esta es la sinopsis de 'Escape the City', el 'escape room' para viajar en el tiempo sin salir de Barcelona. En Groupon lo encontramos rebajado para disfrutarlo de 2 a 6 personas por 69,99 €.

Escape Room en Barcelona UNSPLASH

10. Un 'casual brunch' en Pez Tortilla

Situado en la calle Pez, 7, desde Pez Tortilla arrancan 2023 con una nueva propuesta de 'brunch', para los más salados y dulces, como tostadas de huevos benedict o rancheros, tortillas de patata, crepes... Platos que se pueden disfrutar a cualquier hora del día, porque también ofrecen aperitivo y tapeo. Todo ello a ritmo de rock e indie. El precio medio es de 12 €, y cuenta con opciones vegetarianas.

Plato de Pez Tortilla Cortesía

