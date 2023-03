Beatriz Hernández, creadora de 'Menopause rEvolution': "menopáusica es un término que se ha usado con una connotación negativa"

La menopausia es un momento clave en la vida de las mujeres y, sin embargo, existe un gran tabú a su alrededor. Históricamente, se ha asociado a la vejez de la mujer, a la pérdida de la belleza y al ocaso de la vida, pero esta visión no puede estar más alejada de la realidad.

El secretismo y la vergüenza al rededor de la menopausia nos ha llevado a no saber apenas nada sobre ella, por lo que al final las mujeres se han visto en la necesidad de organizarse para poner fin a este oscurantismo y han creado Menopause rEvolurion, un movimiento impulsado por The Other Beauty para informar, compartir, acompañar y animar a todas aquellas mujeres que quieren vivir esta etapa con calidad, sintiéndose atractivas y seguras de sí mismas.

Para Beatriz Hernández, su creadora, "la mujer ha vivido estigmatizada en esta etapa de su vida. Daba pudor hablar de menopausia y en muchos casos, se han encontrado muy solas. La falta de información, el papel secundario de la mujer durante muchos años, el miedo a sentirse juzgadas, son algunas de las razones que han alimentado este silencio".

¿Podemos decir que está invisibilizada la menopausia?Recientemente ha empezado a darse un poco de luz a esta etapa de vida, pero queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en cuanto a difusión de información y de educar. Lo que tenemos saber es que hay soluciones para poder tener mejor calidad de vida. Y que la menopausia es un segundo acto de vida, que puede ser incluso mejor que el primero.

¿Siguen existiendo mitos acerca de ella?No se si hay mitos, pero si que hay una forma despectiva de abordarla, 'menopáusica' es un término que se ha usado de forma general con una connotación negativa. Por lo tanto, ¿quién va a querer reconocer qué está en la menopausia? Esto ha alimentado la invisibilización a la que nos referíamos antes.



Hemos avanzado en los últimos años, pero ¿todavía queda camino que recorrer?Sí, mucho. En mi opinión, la primera parte del camino es informar a todas las mujeres que tienen síntomas que hay soluciones. Desde que comencé con los primeros encuentros de Menopause rEvolution, me he dado cuenta de la falta de información que existe. La mujer de hoy reclama información. Algunas de las mujeres que me he encontrado en este camino me explicaban como habían acudido a sus médicos y al hablarles sobre sus síntomas y les decían, es la menopausia, son los efectos de esta etapa y tienes que vivir con ellos. Esto no es así, existen soluciones que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida durante la menopausia. La segunda parte del camino sería una campaña de imagen para que la mujer no se sienta estigmatizada.

¿Cómo ha cambiado la percepción de la menopausia desde nuestras madres y abuelas hasta hoy en día?

Yo creo que mucho, su menopausia era su vejez. La mujer que ahora está llegando a sus 50 o está en ellos, es una mujer que está informada y que quiere saber. Y por supuesto no quiere que esta etapa de vida le reste calidad. Esto también se debe en parte a nuestras madres y abuelas que se preocuparon porque nos formáramos, tuviéramos curiosidad, y mucha más independencia que la que ellas tuvieron.

¿Debemos cuidarnos de forma especial cuándo tenemos la menopausia? ¿Cuál sería la rutina ideal?No solo durante la menopausia, la perimenopausia es clave, también. Y esta etapa empieza 4 o 5 años antes de la menopausia. Lo que va a marcar nuestra menopausia es nuestra epigenética, nuestros hábitos de vida. En muchos casos, lo que nos ha valido hasta ahora ya no nos vale, y tenemos que reinventar nuestro estilo de vida. Durante la menopausia es especialmente importante el ejercicio, ahora ya no hay excusas. Y sobre todo ejercicios de fuerza. Nuestros huesos nos lo agradecerán. Y la hidratación vaginal, tanto la interior como la exterior, es algo de lo que no se habla, pero puede derivar en patologías serias. La bajada de estrógenos provoca sequedad todo nuestro cuerpo y se incluye esta parte.



¿Sigue siendo necesario acudir al ginecólogo?

Es indispensable, pero lo más importante es que si tu ginecólogo o ginecóloga no te dan soluciones, no te conformes, las reclames y si no las obtienes cambies de profesional. Lamentablemente, esto es algo que he escuchado los últimos meses de forma recurrente, el no encontrar soluciones en los profesionales que han ayudado incluso a dar a luz muchas de estas mujeres.

¿Cuándo deberíamos empezar a preocuparnos?La Perimenopausia es clave. La media de edad en la que se entra en la menopausia es sobre los 50 – 51 años, pero hay mujeres que ya están con menopausia a los 45 años. Creo que la década de los 40 años es clave para implementar hábitos de vida saludables que te ayudarán no solo en esta etapa, sino el resto de tu vida.

Para despejar todas estas incógnitas, el próximo 4 de marzo tendrá lugar en Madrid la primera jornada sobre menopausia organizada por The Other Beauty, Zentro Urban Yoga y Vereda del Cortijo.

Se trata de un encuentro entre mujeres donde se llevarán a cabo ponencias, talleres y prácticas dirigidas por profesionales de diferentes disciplinas como medicina integrativa, psicología, nutrición y sexología, enfocadas a entender uno de los periodos más intensos y silenciosos en la vida de la mujer, con el objetivo de dar 'luz' a aquellas mujeres que no están dispuestas a que esta revolución hormonal "ponga contra las cuerdas" su calidad de vida. El precio es de 220 € y nos podemos inscribir a través de la web de Zentro Urban Yoga.

