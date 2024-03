Zendaya se pasa al rubio que despierta controversia en el mundo de la moda

Tras la promoción de Dune: Parte dos con alfombras rojas sin precedentes, pensábamos que Zendaya se tomaría un descanso mientras se prepara para sus próximos papeles. Sin embargo, la actriz nos ha sorprendido en Sídney, Australia, durante la 'premiere' de Challengers, su nueva comedia dramática en la que mezcla el deporte con el amor.

Esta nueva cinta, que tiene como coprotagonistas a Josh O’Connor y Mike Faist, cuenta la historia de Tashi Duncan (Zendaya), una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y casada con un campeón en mala racha (Mike Faist). "La estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O’Connor), su ex mejor amigo y exnovio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar", explica la sinopsis oficial.

Si bien no es una producción tan grande como la de la película que protagoniza junto a Timothée Chalamet, la estrella sigue dándolo todo con sus looks sobre la 'red carpet'. En esta ocasión, ha rendido homenaje al tema principal de la película, llevando un vestido verde de lentejuelas inspirado en el tenis.

El look más polémico de Zendaya

Se trata de un diseño de Loewe, con un escote en 'V' extremadamente pronunciado, la silueta de un tenista en la falda y la pelota debajo del pecho. La actriz lo acompañó con unos zapatos de tacón a juego repleto de 'glitter' y una sombra de ojos a tono, demostrando que no ha dejado nada al azar. No obstante, lo más llamativo ha sido su drástico cambio de look.

Zendaya en la premiere de 'Challengers' en Sídney EFE

Si bien los rubios son una de las grandes tendencias del año gracias al 'ice blonde', el 'baby blonde' o el rubio miel, las coloraciones cenizas se quedan fuera de la ecuación, aunque esto no ha detenido a Zendaya para apostar por estos tonos.

"Zendaya lleva una decoloración global y un sombreado de raíces. El tono es un beige, con reflejos dorados y ceniza. En mi opinión, este tono no es la mejor elección para ella, porque los reflejos ceniza le añaden años. La veo más favorecida y luminosa en su tono natural o con colores oscuros", nos cuenta Adrián Pardo, director de Adrián Pardo Hair Studio.

Según la colorimetría, a pieles tan cálidas como la de Zendaya los tonos ceniza tienden a apagar el rostro y hacer que aparezca más pálida, quitándole vitalidad a la piel, además de crear demasiado contraste.

A quién le queda bien el rubio ceniza de Zendaya

Ya que es un tono de cabello tan difícil de defender, Pardo nos da las claves para saber a quién le favorece: "Los rubios ceniza son tonos fríos o neutros, por lo que favorecen sobre todo a pieles claras y frías, y también realzan los ojos claros, como verdes, azules o grises. En cambio, en pieles cálidas es mejor optar por rubios con matices más dorados, porque les aporta mucha luz y enfatizan los ojos marrones y avellana".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.