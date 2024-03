Zendaya se salta el protocolo en una alfombra roja apareciendo con la única prenda 'prohibida'

Zendaya se ha convertido uno de los grandes iconos de moda y sus apariciones en las diferentes alfombras rojas de Dune: Parte dos lo confirman. La actriz no tiene miedo en arriesgar con su look en los eventos más importantes, sabiendo defender incluso una armadura plateada de Mugler 'vintage' con transparencias en los lugares más inesperados.

Las combinaciones prohibidas tampoco se escapan, y es que a la protagonista de Euphoria le gusta empujar los límites de la moda mezclando colores imposibles, llevando escotes que desafían la gravedad o luciendo las últimas tendencias más atrevidas de la temporada.

La actriz siempre es una de las mejores vestidas en cualquier 'red carpet', sin embargo, durante los premios Essence Black Women In Hollywood no solo se saltó por primera vez el protocolo, sino que también tuvo un gran fallo de vestuario en una de las partes más importantes de su look.

El fallo de vestuario de Zendaya

Este evento anual busca reconocer y celebrar los logros de las mujeres afroamericanas en la industria del entretenimiento, a la vez que lo convierten en un espacio para discutir y abordar temas importantes relacionados con la representación y la diversidad en Hollywood. Por este motivo, a la asistencia de Zendaya era más que obligatoria y dejó a todo el mundo impresionado con su estilismo.

Zendaya con el look de Jean Paul Gaultier HC SS20 del revés Getty Images/Spotlight.launchmetrics

La artista posó en la alfombra roja con un look de Jean Paul Gaultier Alta Costura de la temporada primavera-verano 2020, compuesto por un corsé de encaje y unos vaqueros 'baggy'. Pero, si nos fijamos bien, vemos que Zendaya se ha puesto el corsé del revés. En el diseño original que se presentó en la Semana de la Moda, las ballenas iban en diagonal hasta juntarse en la parte baja de la prenda para entallar la cintura y potenciar la cadera y el busto.

Zendaya pisa la alfombra roja con los pantalones 'prohibidos'

En cuanto al 'denim', existe la norma no escrita de que, a no ser que seas Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards en el año 2001, este tejido está completamente descartado de cualquier alfombra roja.

Por lo general, esta clase de eventos suelen tener una etiqueta bastante formal y elegante, por lo que tejidos como el vaquero se consideran demasiado casuales. En entregas de premios y galas las invitadas tienden a llevar las creaciones de los grandes diseñadores de moda de Alta Costura y se espera que los asistentes lleven looks sofisticados y glamorosos, algo que no casa con el 'denim'.

Sin embargo, las normas están para romperlas y de nuevo Zendaya nos ha dejado un look icónico que no solo no pasó desapercibido, sino que también puede que haya sido de los pioneros para demostrar que los vaqueros también pueden tener cabida en una alfombra roja.

