Zara confirma que este otoño el maquillaje más especial estará hecho con pegatinas joya

Ya las hemos visto en festivales y looks veraniegos, y parece que este otoño no se van a ir de nuestro lado. Hablamos de las pegatinas faciales: mini-pedrería con pegamento que se puede usar en todo tipo de maquillajes.

Es una forma muy fácil de añadirle un toque especial a nuestro 'make up look': no hace falta demasiada habilidad o precisión para colocar estas pegatinas joya, ya que el pegamento viene incorporado. Para las que sufrimos por tener mal pulso y no conseguimos un 'eyeliner' recto, es una alternativa muy divertida de crear un maquillaje rompedor para nuestra mirada.

Y Zara nos lo ha puesto todavía más fácil, incorporando a su marca de maquillaje unas pegatinas joya perfectas para nuestro rostro y nuestro cuerpo. Tenemos la opción de comprarlas en color blanco, como si fueran pequeñas perlas, para conseguir un maquillaje delicado y sencillo. Si nos sentimos más atrevidas, estos 'stickers' están disponibles en varias gamas de colores distintas, perfectas para combinarlas con nuestro 'outfit'. Incluso hay en diferentes formas, como corazones o mariposas.

Los diferentes modelos y colores de pegatinas joya ZARA

Ya sea en versión clásica, con perlitas, o con colores más atrevidos, el resultado es ideal y de lo más divertido, tal y como podemos apreciar en el 'lookbook' de Zara.

''Lookbook' de Zara de maquillaje con perlitas Zara

¿Quieres empezar a usar este tipo de pegatinas faciales pero no se te ocurre cómo? Hemos recopilado cuatro videos de TikTok con el paso a paso y algunas ideas para triunfar con este nuevo producto.

Con un 'smokey-eye'

El estilo de sombra de ojos más básico y conocido, un delineado negro difuminado o 'smokey eye' puede elevarse añadiendo unas cuantas perlitas blancas.

Con un look natural

Si eres de las que no sabe cómo o no quiere hacer un maquillaje demasiado complicado, las pegatinas joya también pueden ser para ti. Con el ojo limpio, unos labios hidratados y una ligera base de maquillaje tienes el lienzo perfecto para improvisar y sacar tu lado más creativo con unas cuantas 'stickers'.

Con un 'cut-crease'

Si sueles hacerte maquillajes algo más elaborados, como por ejemplo, 'cut crease', también puedes añadirles un toque brillante con estas pegatinas. Con este estilo, en el que el párpado móvil se deja sin maquillar y se remarca la cuenca del ojo, para hacer un efecto de mirada más abierta. Con la luminosidad de unas pegatinas joya, tendrás un maquillaje muy completo y favorecedor para cualquier forma de ojo.

Con sombras de colores

Finalmente, una idea fácil y que nunca falla es combinar estas pegatinas con una sombra de algún color. Si quieres un look discreto, lo mejor será unas pegatinas blancas, similares a perlas. Si vas, por ejemplo, a un festival, puede quedarte un look muy divertido combinando sombras y pegatinas de diferentes colores.

