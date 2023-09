Un truco para tener los labios perfectos con productos que todos tenemos en casa

Tener la sensación constante de labios agrietados es un habitual en dos momentos clave del año: el invierno y el verano. Sobre todo, cuando las temperaturas son extremas en ambas estaciones (un condicionante que se produce en España). El calor o el frío, la falta de hidratación y la contaminación son algunas de las principales causas de por qué se resecan y provocan esa sensación tan desagradable de tenerlos cortados.

Pues bien, quizá una de las soluciones a esta problemática sea la de tener bálsamos labiales repartidos por toda la casa y también en cada bolso, por eso de las tantas veces que cambiamos de este complemento. Pero, he aquí el problema: a pesar de que pueda parecer aparentemente sencillo dar con el 'cacao' perfecto, no es tarea fácil. Es decir, debe ser hidratante, por supuesto, pero también agradable al tacto (es decir, nada pegajoso). En lo estético, no por dejar una capa blanquecina implica que sea mejor, no, no tiene nada que ver. Si realmente se quiere para hidratar y aportar suavidad, no debe tener color, simplemente su acabado debe aportar un brillo natural.

Cómo cuidar tus labios para que no se resequen

Según los expertos de la marca de cosmética Maybelline, debemos tener en cuenta una serie de factores para que tus labios vuelvan a cobrar brillo y se vean bonitos:

Hidrátalos. B eber poca agua se traduce en una piel seca y, por ende, en labios resecos, al perder elasticidad en la piel. Así que bebe agua diariamente, al menos dos litros, tu cuerpo te lo agradecerá. Cuídalos con un bálsamo labial que debes aplicar por la mañana y por la noche. Aplica aloe vera cuando la sequedad sea excesiva. Si te duelen, alívialo con pepino. Lo mejor es evitar que lleguen a este punto, pero si por cualquier causa se agrietan y te duelen, corta unas finas rodajas de pepino y frótalas en los labios para aliviar la sensación y agregar humectación. Debes exfoliarlos con azúcar morena una o dos veces por semana. Así eliminarás las células muertas. Puedes aplicarlo haciendo movimientos circulares y luego lavar con agua fría. Evita morderlos o lamerlos. Si tus labios te pican constantemente, evita morderlos o lamerlos, esto solo incrementa su sequedad.

Este bálsamo casero dejará tus labios sedosos

Además de los consejos anteriores, Instagram está repleto de trucos caseros, tanto para el orden y la limpieza del hogar como para el cuidado personal, como en este caso. El perfil @vivesaludablefacil descubre a sus seguidores infinidad de consejos como, por ejemplo, la receta de una crema casera, elaborada con ingredientes que todos tenemos en casa, que aportará hidratación a tus labios y, por ende, evitará que se agrieten.

¿La receta?, sencilla. Solo necesitas tres productos: miel, cúrcuma en polvo y limón:

Coge un bol pequeño pero con hondura.

pero con hondura. Añade un chorro de miel , aproximadamente como una cuchara​da grande.

, aproximadamente como una cuchara​da grande. A continuación, mides media cucharadita pequeña (de las de postre) de cúrcuma en polvo y la mezclas con la miel.

y la mezclas con la miel. Por último, le añades unas cuantas gotas de limón (como seis) y remueves la mezcla hasta conseguir una pasta.

(como seis) y remueves la mezcla hasta conseguir una pasta. Aplica el bálsamo casero en tus labios y déjalo hasta que se seque .

. Después retira y, voilà!, tus labios estarán ultra hidratados.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.