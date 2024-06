El truco de Kim Kardashian para tener siempre la piel perfecta (aunque le haya salido un granito)

Desde que Kim Kardashian conquistase las redes sociales, en su Instagram solo hay espacio para la perfección: el cuerpo perfecto, el pelo perfecto, la nariz perfecta, los labios perfectos... Sin embargo, hay una parte de ella que le ha costado más refinar, y eso es su piel. Por mucho que la veamos con un cutis liso en sus publicaciones, la 'influencer' ha tenido muchos problemas de acné adulto, tal y como confesó en una entrevista para Refinery29.

"He tenido brotes de acné por toda la cara. Puedo ocultarlo muy bien debajo del maquillaje, pero lo he documentado. Creo que si la gente realmente lo viera (el acné) estaría en shock al saber que he tenido esa experiencia", contaba Kim. Según los datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), la prevalencia del acné en los adultos es de un 11 y un 12% en mujeres. Esto quiere decir que en la actualidad afecta a casi 3 millones de mujeres solo en España y su impacto emocional nos lleva a buscar soluciones rápidas y efectivas para minimizar este problema, como utilizar productos demasiado agresivos, dejar de ponernos ciertos cosméticos o enfocarnos mucho en nuestra alimentación.

"Me pregunto: ¿debería dejar de usar aceites si tengo acné? Entonces darme cuenta de que no, dejar de usar aceites no ha sido útil. Podría ser hormonal o un cambio en los suplementos. Cada vez que cambio la forma en que como o pruebo diferentes alimentos, creo que mi piel se ha vuelto muy sensible. Ha sido realmente interesante probar nuevos productos y descubrir qué funciona para diferentes pieles, algo que nunca pensé que experimentaría a los 40", añadía la empresaria.

El truco de Kim Kardashian para tapar imperfecciones

Sin embargo, pese a su confesión de que sufre acné adulto, en las fotos siempre la vemos con una piel impecable. ¿Su secreto? El maquillaje y los trucos de experto de Mario Dedivanovic, su 'makeup artist' y fundador de la firma Makeup by Mario.

Kim Kardashian en el desfile de Victoria Beckham SS2024

Aunque las fotos sean en un primer plano, a Kim Kardashian se le ve un cutis perfecto y Mario nos comparte su truco. El primer paso es usar un tono del mismo tono de la piel, explica el maquillador, y usar el corrector sobre la base de maquillaje. Además, también recomienda poner un poco de corrector directamente sobre el granito, con el extremo del aplicador.

"Me gusta dejar pasar unos cuantos segundos antes de pasar a difuminarlo", explica el maquillador. Esto le ayuda a conseguir una textura ligeramente más densa. El secreto es usar bien la yema de los dedos o bien su brocha F5, para difuminar el corrector, algo que hace siempre a toquecitos, sin arrastrar demasiado el producto. Su objetivo es concentrar la cobertura justo sobre el granito.

Correctores que tienes que probar

Corrector 'Surrealskin Awakening Concealer' de Makeup by Mario

El maquillador recomienda su corrector Surrealskin Awakening Concealer de Makeup by Mario. Se trata de un producto multiusos que difumina e ilumina visiblemente las ojeras y el tono de la piel para un aspecto despierto gracias a la cafeína. Esta fórmula moduladora de cobertura media destaca por ser autofijadora, es decir, que se fija sola sin necesidad de poner un polvo translúcido por encima, con un acabado natural similar al de la piel (PVP: 32,99 €).

Corrector 'Super BB Concealer' de Erborian

Si además de buena cobertura, queremos tratamiento, podemos decantarnos por el corrector Super BB Concealer de Erborian. Más que un corrector de alta cobertura, es un auténtico producto para el cuidado de la piel tan concentrado como un sérum. Está enriquecido con ginseng blanco coreano, niacinamida, flor de ginseng fermentada y escina para camuflar las ojeras y las imperfecciones sin efecto mate mientras las reduce visiblemente (PVP: 32,99 €).

Sérum Corrector Bare With Me, de NYX

Una opción 'low cost' es el sérum corrector Bare With Me, de NYX con ingredientes activos calmantes como el té verde, tremella y cica, que actúan contra las rojeces mientras las trata (PVP: 8,88 €).

