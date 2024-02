El truco de 12 euros con el que conseguirás que tu pelo siempre esté bien peinado

El hacerte un recogido en casa, a veces, puede resultar un desastre, o bien porque no consigamos hacer de forma correcta el peinado que nos gustaba o porque tenemos muchos 'pelitos' rebeldes que escapan hasta de la goma más fuerte. Tenemos la solución a este problema gracias a un nombre: 'Hair Wax Stick'. Un producto, de venta en Amazon, que ha revolucionado las redes sociales. Te contamos por qué.

Los síes al 'stick' viral de Amazon

Instagram y TikTok echan humo con un hashtag, #hairwaxstick. Un producto que ha llegado a nuestras vidas para solucionar uno de los problemas más habituales cada vez que queremos hacernos el típico recogido tirante: los pelitos cortos que se escapan hasta de la densidad de la gomina y la sequedad de la laca.

Se trata de un producto en 'stick' que cuenta con casi cuarenta mil opiniones en Amazon -donde puedes comprarlo- y en su mayoría positivas gracias a su viralidad, pero también a sus características.

No deja el pelo graso, doma los 'baby hairs', su textura parece transparente y es como si no llevases nada aplicado en tu melena, fija perfectamente el peinado... etc. Estas son tan solo algunas de las últimas opiniones de quienes, como la 'influencer' Lera (@ierapaperlight), se han atrevido a probar uno de los productos más virales de las redes sociales. De hecho, en la clasificación del propio portal, explican que se trata de uno de sus productos más vendidos.

El 'hair wax stick' es una cera versátil, en formato barra, adecuada para el peinado del cabello natural, que ayuda a fusionar el cabello al diseñar trenzas y giros o lo fija si lo que quieres conseguir es un peinado tirante. También suaviza los cabellos encrespados a lo largo de la línea del cabello y las zonas de la nuca. Su precio es de 11,99 euros.

