Casi todo el mundo ha sufrido o sufrirá de calenturas en la boca a lo largo de su vida, y es que el herpes labial es una de las enfermedades más comunes que pueden contraer nuestros labios. Aunque no presentemos síntomas, según varios estudios, más del 90% de la población se ha infectado de este virus antes de llegar a la mediana edad. El periodo donde solemos tomar el primer contacto es durante la infancia y pasa a estar latente en nuestro organismo para siempre.

Conocido como herpes simple (que no debemos confundir con el herpes zoster), es una infección bastante común que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque es bastante más frecuente en los labios. "No es una infección realmente preocupante, generalmente suele cursar con síntomas leves", nos explica el doctor Antonio Clemente, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Detectar si estamos teniendo un brote es bastante fácil, ya que tiene una sintomatología muy característica. En la mayoría de los casos, comienza con un "hormigueo y picazón en la zona. Después surgen pequeñas ampollas llenas de líquido que en los siguientes días evoluciona a costra", apunta Clemente. Con el paso de los días (de 1 a 3 semanas), esta costra termina cayendo sin mayor complicación y sin dejar cicatrices.

Causas del herpes labial

La causa principal, tal y como nos cuenta el experto, es una bajada de defensas. Cuando nuestro sistema inmunológico está comprometido o debilitado, el herpes florece en las personas que son propensas a padecerlo. "Por este motivo, algunas personas tienen un herpes cada mes y hay gente que no lo tiene nunca, todo es según la respuesta de nuestro cuerpo al virus", añade.

Otro de los detonantes es el estrés, y es que este estado va de la mano con una bajada de las defensas en nuestro organismo. Cuando estamos bajo un estrés continuo, generamos mucho cortisol y noradrenalina, lo que debilita el sistema inmune y se convierte en un círculo vicioso.

El sol, por su parte, también influye en su aparición tal y como nos cuenta el doctor Clemente. Al parecer, la radiación UVB está estrechamente relacionada con la activación del virus, por lo que tenemos que tener especial cuidado durante el verano y utilizar bálsamos o cacao con protección.

Tratamientos para curar los brotes

Al ser una afección bastante común, disponemos de muchos tratamientos para acelerar el proceso de curación de cada brote, aunque según nos dice el experto, los más eficaces son aquellos medicamentos por vía oral.

"El único tratamiento que ha demostrado eficacia es el tratamiento con antivirales por vía oral, con aciclovir, valaciclovir... hay varios. Para que sea eficaz hay que tomarlo en las primeras 24-48 horas, justo en el momento en el que el paciente nota los primeros síntomas. Con esto, la duración del episodio va a ser más corta y leve", explica el doctor.

Por otro lado, Clemente desaconseja las típicas pomadas antivirales que se venden en farmacia: "Se ha demostrado en los estudios que sirven para poco, por no decir nada". Sin embargo, para calmar los síntomas recomienda los apósitos para calenturas: "En algunos pacientes mitigan los síntomas y pueden ser útiles".

Posibles complicaciones

Aunque es muy raro, en ocasiones pueden producirse complicaciones que debemos tener vigiladas, sobre todo en ciertas situaciones. "En algún caso muy concreto, si hay alguna inmunodeficiencia o algún problema o patología de base es importante tener cuidado", comenta el doctor.

Si solemos tener herpes, también debemos extremar las precauciones con los tratamientos láser, tal y como nos advierte Clemente: "Si hacemos uno de estros tratamientos, como por ejemplo un CO₂ fraccionado muy agresivo, ese herpes podría generalizarse y en lugar de ser una infección localizada, que es lo normal, podría tener más gravedad, pero normalmente es una cosa muy extraña que realmente no solemos ver. Siempre que realizamos un tratamiento con láseres agresivos que producen heridas en la piel, normalmente hacemos una profilaxis, es decir, una prevención del herpes con medicación".

Finalmente, el doctor Antonio Clemente nos recuerda que no debemos preocuparnos demasiado, ya que "en la mayoría de estudios han demostrado que casi todo el mundo ha tenido contacto con el virus del herpes simple y el hecho de manifestarlo o no depende de como estén nuestras defensas frente a él. En realidad si tú tienes las defensas bien y nunca has pasado el herpes, lo normal es que no te lo contagien por un beso o contacto".

