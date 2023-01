Nuestro secreto de 'beauty lover' para un maquillaje intacto durante 16 horas: este espray fijador que también hidrata tu piel

Infalible, nuestra palabra favorita cuando hablamos de maquillaje. Esa característica (que incluso ha dado nombre a cosméticos que se han vuelto virales) nos lleva a pensar en un make up perfecto, ese que incluye nuestros productos y técnicas favoritos con los que sabemos que no vamos a fallar. Eso sí, lograrlo, además de muchas pruebas con sus aciertos y sus "tierra, trágame" incluidos, requiere invertir tiempo en practicar y contar con las herramientas beauty adecuadas o, lo que es lo mismo, emplear una brocha específica para cada producto.

Una vez conseguido, todavía nos queda un reto por delante: intentar que se mantenga intacto durante el mayor tiempo posible. Y es que a todas nos ha pasado que hemos salido de casa con un make up increíble y, a las horas, se ha ido perdiendo su efecto. Para que esto no ocurra, ponemos todo de nuestra parte, desde retocarnos cuando es necesario hasta usar brumas que mantengan la piel hidratada (sin estropear el maquillaje) y, por tanto, nos hagan lucir mejor cara. Pero las beauty lovers tienen el truco definitivo para no tener que volver a preocuparnos en todo el día: los fijadores, unos productos que, además de hacer que los cosméticos se adhieran durante más tiempo a la piel, permiten hidratarla y aportar luminosidad al resultado final.

¿No te parece un musthave de tu neceser? Su aplicación, además, es sencilla. Basta con aplicarlo en como último paso de nuestra rutina de maquillaje y pulverizarlo tres o cuatro veces con el brazo extendido dibujando una T o una X sobre el rostro para cubrir toda la superficie. Como en otras cuestiones beauty, la popularidad del producto y la opinión de los que ya lo han probado afectan (¡y mucho!) a nuestras compras. En Primor cuentan con varias propuestas, pero el fijador All Nighter Setting Spray de Urban Decay, que promete 16 horas de fijación, es uno de los favoritos.

Este fijador promete 16 horas de protección. Primor

Con una fórmula 100% vegana, libre de parabenos y alcoholes que puedan dañar nuestro cutis, este espray arrasa porque evita que el maquillaje se derrita gracias a su sistema de control de temperatura que mantendrá tu maquillaje fresco 2°C por debajo de la de tu piel. Así, garantiza la fijación durante 16 horas, manteniéndolo perfecto, sin borrones, zonas secas o cúmulos en los pliegues del rostro.

Otros fijadores que podemos comprar

El espray Matte Finish de Nyx, un best seller. Este fijador no necesita presentaciones porque es uno de los más populares entre las prescriptoras de belleza debido a su calidad precio. También porque es vegano, cruelty free y porque su acabado mate nos ayuda a combatir, al mismo tiempo, los temidos brillos.

El espray Matte Finish de Nyx. Primor

El fijador Pro Fix Oil Control de Revolution, con más de 230 valoraciones. Doce horas de perfección promete este espray que triunfa entre las usuarias de Primor, siendo uno de los fijadores con más y mejores valoraciones. Cabe destacar que también ayuda a controlar el exceso de grasa.

El fijador Pro Fix Oil Control de Revolution. Primor

El espray universal, de Byphasse. Sin efecto pegajoso y sin parabenos, colorantes ni alcohol, esta fórmula es apta para todo tipo de pieles... ¡y habilidades en lo que al maquillaje se refiere! Y es que puede aplicarse pulverizando sobre la piel o aplicando con un pincel, directamente, en las zonas que queremos fijar.

El espray universal, de Byphasse. Primor

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.