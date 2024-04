Megan Fox se atreve con un drástico cambio de look para Coachella

Si en España tenemos la Feria de Abril, en Estados Unidos tienen Coachella, uno de los festivales más famosos del mundo que ni una sola famosa que se precie se lo pierde. Durante este primer fin de semana, hemos podido ver a Taylor Swift, Paris Hilton y Alessandra Ambrosio, entre otras, aunque Megan Fox es quien se ha llevado toda la atención para los amantes del mundo 'beauty'.

Últimamente, la actriz está en el punto de mira. Tras romper su compromiso con Machine Gun Kelly, confesó en el 'podcast' Call her daddy las operaciones a las que se ha sometido durante toda su vida, que son un par de aumentos de pecho y una rinoplastia, aunque no se ha hecho más por miedo a la anestesia general. "No me lo tomo a la ligera, no me he sometido a muchas por esas cosas. Sé que probablemente es bueno que tenga esta paranoia, porque Dios sabe qué sería de mí ahora", comentaba en el programa. Eso sí, no niega haberse puesto bótox y rellenos.

Cirugías o no, Megan Fox sigue siendo uno de los rostros más atractivos de Hollywood y lo demuestra con los cambios de looks más atrevidos, y es que ninguno le queda mal. Hace casi un año se despidió de su icónica melena negra para pasarse al pelirrojo y de ahí saltó al rojo cereza y, después, al rosa pastel.

Este último tono solo le ha durado un par de meses, ya que el 2 de abril nos sorprendió con no solo un nuevo color de pelo, sino también con un nuevo corte. A principios de mes, la actriz apareció en Instagram con un bob azul, pero ahora nos enseña como adaptarlo para conseguir el mejor look de festival.

Fox no solo ha oscurecido un poco el tono —antes tenía un 'icy blue'—, también ha apostado por las extensiones para una melena de sirena. Desde mediados de la década de 2020, cuando Coachella estuvo en su pico con las Kardashian y Vanessa Hudgens como protagonistas, el pelo de colores se convirtió en un imprescindible entre las invitadas al festival y en las adolescentes del momento que subieron las ventas de Manic Panic y Crazy Color.

Demi Moore, Zendaya y, ahora, Megan Fox, las melenas extralargas han vuelto para ser una de las grandes tendencias de este verano, ya sean lisas, onduladas o en una trenza kilométrica. Aunque en esta ocasión las pasarelas no han tenido que ver, han sido las 'influencer históricas', las divas de Hollywood, quien han traído este estilo de vuelta a la calle.

El mensaje feminista de Megan Fox

Aunque solo llevamos un par de días de Coachella, ya han dado para mucho. El domingo, durante unas entrevistas que hacía una reportera de E! en el mismo recinto del festival, la actriz nos dejó con varias frases lapidarias que se han vuelto virales en tan solo unas horas.

En el vídeo, la presentadora le pide a Megan que le dé un consejo a las chicas que van a pasar este verano solteras y, aunque le advierte que no es la mejor persona para dar consejos, recomienda a las mujeres que "inviertan su tiempo en desarrollar una nueva habilidad o un hobby y que no gasten su energía en chicos, ellos solo van a drenar tu energía, así que sigue adelante e invierte tu tiempo en ti".

Muchas mujeres han apoyado las palabras de la actriz en los comentarios, añadiendo que ya es hora que seamos nuestra propia prioridad y que si algún hombre se ofende, es porque se ha sentido identificado.

