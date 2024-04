Transparencias, 'no pants' o bikinis: estas son las tendencias que triunfarán en los festivales según Coachella 2024

Para quienes se pasan el verano de festival en festival, Coachella es una fuente de inspiración inagotable. Como cada año, el evento se está celebrando en la ciudad de Indio, California, con una audiencia masiva de 125.000 personas por día. Además de una compilación de conciertos de los mayores artistas internacionales, este evento se convierte cada año en un verdadero desfile de moda, donde se pueden ver las tendencias que triunfarán en los próximos festivales del verano.

Este pasado fin de semana, California ha sido punto de encuentro para celebridades, 'influencers', artistas y más asistentes al festival que deslumbran con las tendencias de looks que veremos en los conciertos del resto del año. Estos son algunos de los mejores looks que hemos visto los primeros días de la cita musical, conjuntos en los que no faltan los sujetadores atrevidos, las botas estilo 'cowboy' y las prendas más 'boho'.

Diseños lenceros

Alessandra Ambrosio es una de las infalibles de Coachella y sus estilismos se convierten en los más observados, año tras año. Para el primer fin de semana del festival, la brasileña ha apostado por una tendencia que apunta a triunfar este verano: los diseños lenceros.

En su caso, ha llevado un vestido de color blanco con encaje combinado y botonadura delantera que llevó desabrochado, que ha combinado con unos shorts XXS de efecto cuero, maxicinturón y una chaqueta, también de efecto cuero, con bajo de flecos. Mientras que a modo de calzado eligió las 'biker boots' clásicas que tanto hemos visto durante el otoño-invierno 2023-2024.

Todo al cuero

El festival más comentado del año es el momento perfecto para que las 'celebrities' arriesguen con sus looks, aunque hay quien prefiere algo más clásico. La cantante Taylor Swift, por su parte, lució un 'total black' formado por un conjunto negro con cazadora de cuero 'oversize' y bandolera cruzada de Stella McCartney. Mientras que como calzado, prefirió optar por la comodidad de unas 'sneakers' negras, con calcetín tobillero a juego, y le dio un toque 'sporty' al look con una gorra verde. Una opción muy sencilla de copiar y que siempre será sinónimo de acierto.

Taylor Swift y Travis Kelce en Coachella 2024 Gilbert Flores for Variety / Getty

La fiebre del 'no pants'

Más allá de las 'celebs' e 'influencers', el público general de Coachella también inspira con sus looks. Una de las tendencias más repetidas, y que veremos mucho durante los meses más calurosos del año, es el 'no pants'.

Esta moda, que consiste básicamente en ir en "braguitas" o minishorts, ya tuvo protagonismo a lo largo de 2023 y en 2024 parece que seguirá siendo muy recurrida. En este sentido, las chicas con más estilo del famoso festival se han atrevido a lucirla. Una manera de hacerlo, con mucha elegancia, es con un vestido largo semiabierto y un top de crochet y tul. Para darle un extra de originalidad al look, esta asistente ha llevado gafas de sol, un sombrero y guantes largos semitransparentes.

El 'no pants' triunfa en Coachella 2024 Monica Schipper / Getty

Estilo 'grunge'

Los looks formados por ropa suelta y prendas intencionadamente desaliñadas también tienen espacio en los festivales. Este Coachella 2024, la cantante Kesha se dejó ver entre el público con un estilismo 'grunge' formado por una camiseta gris ancha con rotos y estampado, shorts y botas blancas 'cowboy'. Además, añadió un collar metalizado y una bandana al cuello.

Kesha en Coachella 2024 Gilbert Flores for Variety / Getty

Colores neón

Paris Hilton tampoco quiso perderse el primer fin de semana de Coachella. La empresaria lució un estilismo de lo más arriesgado y original: un dos piezas de minifalda y 'crop top' en color lima con brillos que llevó con botas altas de tacón a juego y un bolso de asa corta de pelo de la misma tonalidad. Con este estilismo, Hilton confirma que los colores flúor, que además tanto potencian el bronceado, serán un éxito el próximo verano.

Un vestido semitransparente

La tiktoker Charli D'Amelio posó en festival con este vestido fluido blanco semitransparente de corte midi y tirantes al que añadió un fular de flores que llevaba sobre la cabeza para protegerse del sol. Para completar el 'outfit' añadió unas botas militares negras con suela de plataforma. Ideal.

Un bikini estampado

La 'influncer' y cantante Lele Pons deslumbró a sus seguidores con uno de los looks más atrevidos, y es que directamente llevó un bikini de top de palabra de honor y braguita alta con estampado geométrico en color amarillo, blanco y negro. La venezolana llevó unas zapatillas doradas y unos collares étnicos para rematar este estilismo que solo llevarían las chicas más arriesgadas. Asimismo, fiel a su característico humor, Pons compartió el 'antes' y el 'después' de su look.

El croché en todas sus formas

El ganchillo se ha convertido en una de las tendencias inmortales del verano. Lo vemos en tops, faldas, pantalones, vestidos e incluso bikinis, y no es de extrañar que este tejido tenga también su momento de protagonismo en Coachella 2024. La 'influencer' danesa Emili Sindlev, que acudió el primer día del festival, llevó un conjunto de lo más 'boho'.

Dejando de lado los flecos, las transparencias, el brillo y los chalecos tejanos la 'influencer' se decantó por la moda colorida eligiendo la firma española Celia B, una marca que ya han llevado otras 'celebrities' como Olivia Palermo, Zooey Deschanel, Lena Dunham, Gizele Oliveira o las españolas Paula Echevarría, Candela Peña, Ana Matamoros, Marta Sierra, Laura Matamoros, María F. Rubies, Marta Lozano o Lucía Barcena, entre muchas otras.

El look de la danesa se compone por un pantalón corto de crochet de rayas y una camiseta a juego de manga corta para hacer frente al caluroso desierto californiano. Como complemento, añadió unas botas altas rojas estilo 'cowboy', con un bolso bandolera de color marrón y una pinza mariposa.

