Seleccionamos los favoritos de belleza de la nueva tienda danesa de la que todo el mundo habla

La cadena danesa Normal llegó por primera vez a España este 9 de noviembre. El lugar elegido para su primera tienda fue el Centro Comercial de La Gavia en Madrid. Dos días después, abrieron las de Parque Corredor (Torrejón) y Ferial Plaza (Guadalajara). Desde entonces, la cadena ha llevado a cabo diferentes aperturas por distintas ciudades. La marca destaca por ofrecer productos de calidad y de grandes marcas, pero a precios reducidos y fijos.

Productos de la tienda Normal en España

La fachada de una tienda Normal. Cortesía de Normal.

"Productos normales a precios anormales", es el lema de la marca, que abrió sus puertas por primera vez en Silkeborg (Dinamarca) en 2013, y desde entonces, tienen más de 600 tiendas en Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia, Portugal y, ahora, en España. Pero, ¿qué podemos encontrar entre los productos de esta tienda?

Desde productos de belleza facial, hasta lacas de uñas, pasando por artículos de cuidado capilar, también para veganos, y otros de higiene personal y cosmética. Sin embargo, durante el recorrido en forma de laberinto, desde la entrada hasta la caja, podemos encontrar chocolatinas, dulces y cápsulas de café, entre otras cosas.

Lacas de uñas. Cortesía de Normal.

Esta disposición de tienda ya es usada en otras marcas como Flying Tiger para que el cliente no se disperse y vea toda la gama de productos que ofrecen. Es una buena estrategia de marketing, sobre todo, cuando no cuentas con un catálogo online. De momento, la página web de la Normal es informativa, cuenta con párrafos explicativos sobre la política de empresa y la ubicación de sus tiendas, así como algunas de las marcas con las que cuenta, pero no hay un catálogo online disponible para hacer la compra desde casa.

En su catálogo cuentan con marcas conocidas y otras nuevas. Cortesía de Normal.

Ellos los tienes claro: "En NORMAL, todos los artículos se venden a precios fijos y bajos, lo que significa que con nosotros no encontrarás gangas ni rebajas. Sin embargo, NORMAL es mucho más que precios fijos y bajos en productos de marcas conocidas. Nuestro objetivo es que cada vez que visites una de nuestras tiendas, siempre sea una experiencia nueva y única", señalan desde su web.

Cuentan con muchas de las marcas que ya conocemos y otras nuevas que operan en exclusiva para la tienda. Hacemos una selección de algunas de ellas.

Marcas de cosméticos y productos de belleza

Productos de Alva para higiene íntima. Normal.

ALVA es una línea de cuidado íntimo de origen danés con una amplia gama de productos sin perfume, todos ellos especialmente desarrollados para su uso en la zona íntima. "Además de que toda la gama es vegana, la mayoría de los productos también llevan la etiqueta antialérgica. Es importante no utilizar jabón normal ni champú corporal en la zona íntima, ya que puede alterar el equilibrio natural del pH de la piel y eliminar los aceites protectores", sostienen desde la web.

Productos para la piel de Puca Pure & Care Normal.

En cuanto a cuidado de la piel, la cadena de tiendas cuenta con la marca PUCA Pure & Care de productos homologados para su uso en clínicas, salones de belleza y centros de bienestar y spa. Tienen desde cremas, sérums, brumas faciales y mascarillas, hasta toda una gama para el cuidado de los pies, esponjas para la cara y el cuerpo. Sin embargo, uno de sus productos estrella son los sérums.

Productos de Curl Girl. Normal.

La gama Curl Girl, disponible en las tiendas Normal, está especialmente indicada para quienes siguen el método curly girl, no contienen sulfatos, silicona, alcohol deshidratante ni aceites minerales: "Los productos de la gama, también están numerados, para que puedas reconocer fácilmente qué productos son adecuados para cada paso del método", explican en la web.

Laca de uñas de NAIL KIND. Normal.

NAIL KIND es una marca de esmaltes de uñas de larga duración, que contiene hasta un 85 % de ingredientes naturales y veganos. Ganó el Premio del Consumidor del año 2020 en los Premios Daneses de Belleza, tras menos de un año en el mercado.

Productos capilares de Rebond 18. Normal.

Uno de los packs estrella es la de Rebond 18, una rutina capilar en cinco pasos para un cabello sano, cuidado y fuerte. Son veganos, sin SLS ni siliconas, y los envases están fabricados con un mínimo del 50% de plástico reciclado. El tratamiento consta de cinco pasos: primero, el spray de tratamiento prelavado para cabellos muy dañados; el segundo, champú reestructurante; el tercero, tratamiento de recuperación capilar; el cuarto, un tratamiento reparador sin aclarado para fortalecer y reducir las puntas abiertas y, el quinto, el aceite capilar recuperador ligero para aportar brillo al cabello.

