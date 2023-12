Ocho sérums con vitamina C de farmacia que deberías probar para prevenir las arrugas

Desde que las coreanas hicieron acto de presencia en el panorama 'beauty' con sus rostros tersos, sin manchas ni arrugas, la obsesión por conseguir una piel con el tono igualado y eternamente joven es, más que una moda que seguir, un estilo de vida al que apuntarse. Y si eres de las que ha sucumbido al efecto K-beauty sabrás que la vitamina C lo es, casi, todo para conseguir esas envidiadas pieles glaseadas.

Todo el mundo habla de los beneficios de la vitamina C en la rutina facial: es el principio activo capaz de despigmentar manchas, de devolver la luminosidad al rostro e igualar su tono y también de atenuar las pequeñas líneas de expresión que aparecen con el paso de los años.

Los expertos afirman que nunca es pronto para comenzar con la vitamina C en la rutina y nosotras hemos fichado para ti siete sérum ricos en este principio que cumplen con lo que prometen para conseguir una piel iluminada y sin arrugas en poco tiempo.

Siete sérums de vitamina C aprobados por expertos

Sérum de Vitamina C Paulas's Choice

Booster 'C15' de Paula´s Choice. Apto para todo tipo de pieles, es la dosis óptima diaria de vitamina para un aspecto más luminoso y radiante, protegida de factores ambientales oxidativos. Con vitamina C estabilizada, vitamina E, ácido ferúlico y péptidos calmantes. (Precio: 59 €.).

Sérum de Vitamina C Byoode

Suero 'Brightening Sprouts Ecstasy' de Byōodē. Fórmula vegana que mejora la luminosidad de la piel regulando la pigmentación y promoviendo la firmeza a través de sus ingredientes de origen natural y su combinación de tres vitaminas C. Un sérum ideado para todo tipo de pieles, incluso las más grasas porque no promueve la producción de sebo. (Precio: 55 €.).

Sérum de Vitamina C OMOROVICZA

Suero 'Daily Vitamin C' de Omorovicza. Cosmético ligero termal con propiedades regeneradoras, contiene en su fórmula una vitamina C estable e ideal para pieles sensibles. Con baya de kiwi, este suero en leche te protegerá a diario de agresores externos y estimulará la producción de colágeno. (Precio: 120 €.).

Sérum de Vitamina C Ziaja

Sérum 'Vit C.B3' de Ziaja. Un concentrado 'low cost' pero efectivo capaz de devolver la luminosidad natural a tu rostro así como la elasticidad y el tono difuminando las pequeñas líneas de expresión. Enriquecido con niacinamida, B5, B6, E, glicerina, proteínas de arroz hidrolizadas, aceite de camelia japonesa y ácido hialurónico. (Precio: 4, 99 €.).

Sérum de Vitamina C Niche Beauty

Tratamiento intensivo 'C-Tetra' de Niche Beauty Lab. Fórmula diseñada combinando tres tipos de vitamina C que actúan en profundidad en las diferentes capas de la piel para frenar los radicales libres, recuperar la luminosidad y combatir el fotoenvejecimiento.

La Vitamina C Tetra, altamente biocompatible y liposoluble permite transportarla hasta las capas más profundas de la piel actuando sobre los melanocitos responsables de las manchas y la síntesis de colágeno, previniendo desde el interior la aparición de arrugas. Enriquecida con Ascorbosilane y Ascorbyl Glucoside, derivados de la vitamina C que actúan en la superficie de la piel atenuando las manchas superficiales y la luminosidad. (Precio: 32, 95 €.).

Sérum de Vitamina C Garnier

'Vitamin C Brightening' Sérum de Garnier. Un potenciador de la luminosidad ideado para refrescar y rejuvenecer la piel, formulado con un 3,5% de vitamina C, capaz de reducir la aparición de manchas, en combinación con la niacinamida, que hidrata en profundidad y da elasticidad a la piel, y ácido salicílico, suave exfoliante químico con poder alisador. (Precio: 15, 45 €.).

Sérum de Vitamina C Freshly

Sérum Concentrate Vitamin C de Freshly. Un producto formulado con doble dosis de vitamina C: el kakadu plum y las Smart Vitamin C Capsules, que juntas protegen tu piel de radicales libres y la polución a la vez que hidrata y promueve la reparación celular. Promete revertir las arrugas en un 28%. (Precio: 35, 95 €.).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.