'Drag Balls make-up': cómo lucir una mirada arcoíris para celebrar la semana del Orgullo LGBTI

Este fin de semana se tiñe de color con las fiestas del Orgullo LGTBI. Pese a que se celebra durante todo el mes, es en los últimos días cuando todo el mundo sale a la calle a festejar con los pregones, conciertos, carrozas, carreras de tacones y, por supuesto, con los looks más extravagantes.

El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, es el que marca el inicio de esta semana tan reivindicativa como divertida, con actividades por muchas ciudades orientadas a celebrar la diversidad, el amor y luchar contra el odio hacia el colectivo.

En estas fiestas, el maquillaje adquiere un protagonismo especial, haciendo que la gente 'saque sus verdaderos colores'. Muchas personas se atreven con el 'Drag Ball make-up', un estilo 'beauty' con mucha historia y que durante un tiempo estuvo muy perseguido.

Sus orígenes se remontan nada menos que a finales del siglo XIX, fue entonces cuando comenzaron a organizarse los conocidos 'drag balls' en Nueva York, que eran eventos parecidos a una gala de baile y máscaras. Hombres y mujeres acudían a estos eventos donde, poco a poco, los hombres vestidos de mujer comenzaron a ser el reclamo principal, llegando así a celebrarse por diferentes ciudades de Estados Unidos. Fue ya a principios del siglo XX cuando las drags se consideraron ilegales, lo que llevó a que los concursos fueran aún más clandestinos y reunieran a muchos más espectadores.

Uno de los 'drag balls' de 'Pose' HBO

Hoy en día las 'balls' son competiciones divididas en diferentes categorías que incluyen la representación de las casas de cada drag. Categorías gracias a las cuales la diversidad dentro del mundo drag es mucho mayor e incluye la 'performance', el estilismo e incluso la imagen física. Por supuesto, el maquillaje es un elemento muy importante de este mundo, que es, obviamente, una de sus señas de identidad.

Estos tipos de 'beauty looks' pueden ser muy exagerados, reinterpretando las facciones femeninas hasta llevarlas a extremos imposibles. Sin embargo, son una gran fuente de inspiración para nuestros maquillajes, solo necesitamos bajarles un tono de extravagancia para conseguir el 'make up' perfecto para este Orgullo.

Maquillajes inspirados en las 'Drag Balls'

1. Mirada arcoíris

Mirada arcoíris IMAXTREE

Uno de los looks que podemos llevar para este Orgullo son los ojos arcoíris. Estos consisten en pintarte uno en los párpados, de forma que coronen nuestros ojos. Aunque en un principio pueda parecer algo difícil, es fácil de conseguir si tenemos las herramientas adecuadas.

Los 'eyeliners' que se activan con agua serán nuestros grandes aliados, ya que solo necesitamos un pincel para aplicarlos, son muy pigmentados y nunca se secan, por lo que no importa si solo los usas una vez al año. Tan solo tenemos que mojar el pincel en agua, coger el color y aplicarlo sobre nuestro párpado. Para borrarlo (ya sea porque nos queremos desmaquillar o nos hemos equivocado), solo tenemos que parar un algodón con agua.

Aunque no son muy comunes en comparación con el resto, los podemos encontrar en Zeta Beauty a un precio de 6,95 euros y bajo el nombre de Iliners. La marca cuenta con dos tipos diferentes, uno que vienen solo con un único color y otros que cuentan con dos.

'Iliner' en el tono 'beachy' de Zeta Beauty Cortesía

2. Reflejos multicolor

Reflejos multicolor IMAXTREE

Si no queremos tener el foco tanto en nuestra cara y preferimos algo más 'sutil', podemos optar por este 'make-up look' con los colores en los laterales del rostro como si fueran un reflejo del sol. Este tiene algo más de complicación, pero lo podemos recrear sin problemas.

Lo primero que tenemos que hacer es coger una paleta de maquillaje que tenga sombras de colores y un pincel de difuminar. Cogemos el tono deseado y lo aplicamos con movimientos circulares dónde queramos que vaya. Una vez aplicado, limpiamos la brocha para coger otro color y repetimos el proceso, eso sí, incidimos un poco más en la frontera de ambos colores para que se mezclen y quede una especie de degradado entre los dos.

Para conseguir este look, necesitamos una paleta bien pigmentada, como la Double Bright 42 Palette Duo de Beauty Bay (36,40 €), que cuenta con 42 tonos mate muy vivos con los que poder hacer este maquillaje sin ningún tipo de problema.

Paleta 'Double Bright 42 Palette Duo' de Beauty Bay Cortesía

3. Pestañea con orgullo

Maquillje del desfile de Manish Arora otoño-invierno 14/15 IMAXTREE

Si queremos unirnos al espíritu del orgullo, pero no queremos nada exagerado, podemos coger un pequeño detalle y teñirlo de color, como puede ser las pestañas. Esta es una idea original y perfecta si no te gusta maquillarte.

Para algo rápido, la mejor idea es recurrir a las pestañas postizas, ya que no sólo lo podemos tener en un segundo, sino también nos dará más volumen y longitud. Aunque las negras ya las conocemos, también podemos encontrarlas con los colores del arcoíris.

Este año, You Are The Princess ha sacado una edición especial de sus pestañas 5D Flash Lash. Además de tener las Proud of Me en rosa, violeta y verde, han lanzado un modelo con diseño arcoíris para este 2023 a un precio de 4,99 euros.

Pestañas postizas 'Proud of Me' de You Are The Princess Cortesía

