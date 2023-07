Nuestro cosmético favorito del verano es este tres en uno de menos de 10 euros que siempre vas a querer llevar encima

Maquillarse en verano y que este aguante intacto el mayor tiempo posible es todo un reto. Las altas temperaturas que tenemos en España y el sudor complican (¡y mucho!) esta ecuación y, por ello, apostamos por cosméticos más fluidos como esta CC Cream mágica que se adapta al tono de piel y lo unifica cubriendo las imperfecciones. Sin embargo, nuestro producto favorito para esta época no es ni una base cubriente, pero ligera, ni una máscara de pestañas waterproof para las jornadas acuáticas. Nuestro cosmético fetiche de la temporada está firmado por 3ina y nos permite contar con tres cosméticos en uno solo.

Se trata del stick The no rules 362, un best seller según la propia web de la marca que cuya practicidad le ha llevado a convertirse en un imprescindible en el bolso de muchas beauty additcs. Esta propuesta en formato barra hace las veces de pintalabios, colorete para las mejillas y sombra de ojos. Todo ello con en un tono rosado para conseguir un rubor natural, perfecto para el verano y totalmente compatible con nuestro moreno estival. A este aspecto jugoso nada artificial también contribuye su formulación con esferas de ácido hialurónico que aportan luminosidad y ofrecen un aspecto saludable en nuestra piel.

Este 'stick' ofrece un efecto buena cara inmediato. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Stick The no rules 362 Descripción: Cosmético en barra que funciona como pintalabios, colorete y sombra de ojos. Disponible en 8 tonalidades y enriquecida con ácido hialurónico para aportar un efecto más saludable al rostro. Marca: 3ina Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.51 Imagen:

Este cosmético de la firma que se hizo viral por el pintalabios superventas que todas queríamos y que siempre estaba sin stock también se ha convertido en un favorito por su tamaño compacto a cambio de una gran utilidad. Así que, además de ser perfecto para llevar siempre en el bolso y poder retocarnos, es muy adecuado si volamos en avión con la tarifa más económica en la que tenemos que apostar por la mochila viral de la que todos hablan para cumplir con las restricciones de equipaje. Sea donde sea, conseguiremos ese efecto buena cara al instante que tanto nos gusta.

El stick tres en uno de 3ina también está disponible en otras siete tonalidades. Hemos elegido el 362 por su acabado natural, ya que es uno de los efectos más buscados en el verano. Pero también lo encontramos en tonos más rojizos e, incluso violetas grisáceos para un acabado más llamativo. Eso sí, la textura de este cosmético requiere que la difuminemos una vez aplicada... ¡et voilà!

Estas son todas las tonalidades en las que está disponible en 'stick' de 3ina. Primor

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.