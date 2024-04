Así puedes conseguir el 'contouring' de Kim o los labios de Kylie Jenner, según el maquillador de las Kardashian

En el 2010, Kim Kardashian no solo cambió el canon de belleza para apostar por las curvas, sino también transformó la manera en la que nos maquillamos. La socialité nos hizo pasar de las sombras escarchadas y los labios pálidos a un 'full glam' que parecía hecho sin ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, hubo otra gran aportación que la convirtió en todo un icono de la belleza: el 'contouring'.

Se trata de una técnica de maquillaje que juega con los ángulos del rostro mediante las luces y las sombras para realzar la estructura facial, o como diría Noemí Argüelles, personaje de Paquita Salas, "es delimitar los límites de tu cara. Esconder lo que no gusta y avistar lo que gusta". Gracias a esta forma de aplicarnos los productos, nuestra cara se ve más estilizada y proporcionada, siendo clave en cualquier 'beauty look' de alfombra roja.

Uno de los grandes impulsores de esta forma de maquillarse fue Mario Dedivanovic, 'makeup artist' de Kim Kardashian y apodado el rey del 'contouring'. Además de poseer una firma de maquillaje que acaba de aterrizar en España —Makeup by Mario—, también es conocido por sus seminarios que imparte por todo el mundo, enseñando a miles de personas las mejores técnicas para potenciar su belleza.

Para celebrar esta nueva incorporación al catálogo de Sephora de nuestro país, la tienda de cosmética invitó a periodistas 'beauty' e 'influencers' a una de las famosas 'masterclass' del maquillador, donde nos desveló sus secretos para conseguir un maquillaje digno de una Kardashian.

Si bien sus seminarios suelen durar seis horas, las madrileñas no tenemos tanto tiempo y, en una hora, Mario nos dio las claves para conseguir un rostro perfecto. Empezando por los ojos y terminando con el 'setting spray', aunque lo que más esperaba todo el mundo, eran sus trucos para aplicar el contorno.

Así esculpe la cara a Kim Kardashian el 'rey del contouring'

Si hay algo que hay que aprender de Mario Dedivanovic, es su técnica del 'soft sculpting', el nuevo 'contouring' pero con un acabado más natural que podemos llevar en el día a día. Lo primero que hace, es con el SoftSculpt Transforming Skin Enhancer (33,99 €), el bronceador en bálsamo que creó para usarlo él mismo y, antes de ponerlo en el rostro, descarga el producto de la brocha en su brazo pata que no sea tan potente ni deje parches.

Lo más importante, según nos contó el maquillador, es aplicar el producto a toquecitos en el pómulo, sin arrastrar, ya que al ser un producto en crema se difumina muy fácil. Mario siempre lo pone en el hueso del pómulo en dirección ascendente porque "levanta la mirada".

A continuación, lo pone también en el hueso de la mandíbula —incluida la barbilla— y un poco en el cuello. Finalmente, con los restos que quedan en la brocha lo aplicamos en los límites de la frente, pero sin llegar a la 'zona prohibida'. "Si lo aplicas en el centro, hará que tu frente parezca más pequeña, pero si no quieres ese resultado, ponlo solo en los laterales". El contorno de la frente lo conecta con el de los pómulos y nos deja un último truco: "ponlo (el contorno) también en el nacimiento del pelo, así no se verá una línea blanca". Pero como no es lo mismo leerlo que verlo, aquí te dejamos un vídeo que grabamos.

Consigue los labios de Kylie Jenner

Sin embargo, el del 'contouring' no fue el único secreto que nos dejó Mario. También nos desveló como conseguir los labios voluminosos más deseados del mundo: los de Kylie Jenner. Si bien los de la pequeña de las Kardashian tienen más que ver con el ácido hialurónico que con el maquillaje, Dedivanovic nos da las claves para el delineado más natural y favorecedor.

Lo primero que tenemos que hacer, según el maquillador de las 'celebrities', es poner polvo alrededor del labio y presiona con un papel sobre él para secarlo un poco. A continuación, con un lápiz labial, delinea solo en el arco de cupido y en el centro del labio de abajo para un resultado jugoso natural. Uno de sus trucos es poner el delineador solo por dentro de las comisuras para tener un efecto 'lifting', ya que si lo hacemos por fuera —como solemos hacer—, hace efecto de boca caída.

Finalmente, conectamos el delineador de fuera con el de dentro y difuminamos un poco. Aplicamos el pintalabios en el centro y repasamos el delineado, para terminar con un poco del mismo colorete que pusimos en las mejillas para un efecto 'buena casa' instantáneo. Podemos terminar con un gloss para dar aún más volumen.

