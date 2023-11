Cómo hacerte las cejas según la forma de tu rostro y desde casa

Las cejas son el marco de la mirada, capaces de cambiar por completo la expresión facial. Dar con una forma que favorezca, no solo a nuestros ojos, también a toda la armonía de nuestro rostro, es una manera de vernos mejor sin un gran esfuerzo. Eso sí, para saber cómo debemos hacernos las cejas en casa correctamente, necesitamos los trucos de un profesional si no queremos acabar depilando de más y que no haya vuelta atrás.

Según la plataforma 'Treatwell', en España existen más de 3.700 centros de estética dedicados a la depilación de cejas y en ellos trabajan expertas capaces de sacar el máximo potencial a nuestra mirada y rostro a través de unas cejas cuidadas, definidas y con la forma que más nos favorece. Pero si lo tuyo es hacértelas en casa, o quieres tener las claves para retocarlas entre visitas a tu esteticista de confianza, sigue los consejos de Nicoleta Vlad, Campeona de España en Microblanding y, por tanto, toda una autoridad en la materia.

Truco 1. Sigue la tendencia, pero no mucho

Este 2023 la tendencia está de parte de la naturalidad, "llevaremos cejas muy naturales, ni muy gruesas ni muy finas. Esto aporta frescura al rostro y no lo endurece", nos adelanta Nicoleta. Qué se lleva a la hora de depilar nuestras cejas es importante, así como lo es conocer la forma de nuestro ojo, rostro e incluso cómo nos expresamos y la ganadora nacional afirma rotunda que "debemos seguir la forma natural".

Truco 2. Conoce tu rostro, confía en la naturaleza



Si bien no existe una forma de ceja que quede bien a todos los rostros, sí existe una manera universal de encontrar el diseño que más te favorezca. Y Nicoleta tiene la clave que te descubre cuál es y cómo dar con él:

Cómo conseguir una ceja natural y con forma Cottonbro Studio

"Cada rostro, cada fisionomía es distinta, cada persona es un mundo. Cada rostro es distinto y dependiendo del hueso del arco superficial, el diseño de la ceja obtiene un resultado diferente. Puede ser el mismo diseño el que se utilice en ambas personas, pero el resultado es diferente en cada una por esta pluralidad de naturalezas del hueso prominente donde se sitúa la ceja", explica.

Por tanto, nunca deberíamos hacer una ceja que se salga de la fisionomía natural y debemos usarla como base para ir mejorándola solo un poco. Una regla de oro para no equivocarnos a la hora de darle forma es buscar el equilibrio, depilar sin modificar y rellenar las zonas menos pobladas ya sea con maquillaje o con técnicas como el microblading.

Liquid brow liner Catrice

Para aquellas que no se han pasado a la pigmentación permanente y maquillan sus cejas en casa, el 'On Point Brox Liner' de Catrice es una de las opciones mejor valorada relación calidad-precio. Su punta de fieltro precisa y su baja opacidad permite trabajar con trazos suaves y concentrados obteniendo unas cejas tupidas sin perder un aspecto natural y fresco. En Douglas puedes encontrarlo por 3,99 euros, en cuatro tonalidades diferentes.

Truco 3. Hazte con unas buenas pinzas

A la hora de hacer un retoque en casa de nuestras cejas o de depilarlas por completo, Nicoleta Vlad tiene claro que el método ideal son las pinzas: "Es el método más tradicional y que aporta más precisión. El dominio de la pinza te permitirá no dañar la piel que se encuentra en esta zona tan delicada, permite controlar, pelo a pelo, lo que retiramos del rostro."

Y destaca un último consejo: "Se depila el entrecejo y el arco de la ceja, nada más. Con cuidado y estirando la ceja con los dedos para no aportar dolor". De esta forma evitaremos transformar nuestra forma natural, excedernos en la depilación y acabar con un resultado desfavorable.

Pinza con punta oblicua para depilación precisa Sephora

En el mercado puedes encontrar de muchas marcas, precios, colores y con puntas diferentes. A título personal y lo que me dice la experiencia es que aquellas con la punta oblicua y bien afilada son las más prácticas y fáciles a la hora de trabajar. Como esta de Sephora por 9,99 euros.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.