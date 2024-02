Cómo eliminar las ojeras: desmontamos con un experto las mentiras más extendidas

Las ojeras marcadas apagan la mirada y también suman años a nuestro rostro. De ahí que tratar de mejorar su apariencia sea la lucha de muchas mujeres, por encima de mejorar el tono de la piel, eliminar manchas o brotes de acné. Conocer nuestro tipo de ojera es clave para esa mejora en la zona del contorno de ojos, pero no es suficiente.

También es fundamental que te deshagas de algunos mitos del imaginario colectivo sobre cómo hacerlas desaparecer. Gracias a estas expertas en cosmética y dermatología ahora sabemos qué no hacer para mejorar el aspecto de nuestras ojeras, y cómo tratar las ojeras correctamente.

Qué son las ojeras y cómo mejorar su apariencia

"La ojera no es más que un hundimiento en la zona inferior del contorno del ojo que, por lo fina que es la piel en la zona, suele verse más oscura que el resto del rostro", responde la doctora Candy Hernández, experta en medicina estética y directora de Candhé Clinic. Este hundimiento y oscuridad suele pronunciarse más por una falta de descanso, deshidratación o malos hábitos que implican el consumo de alcohol o tabaco pero "la ojera suele ser genética y forma parte de la anatomía de cada persona", sentencia la doctora Hernández.

Es por esta razón que un buen descanso además de unos buenos hábitos pueden mejorar bastante el aspecto pero la doctora Hernández de Candhé Clinic deja claro que "no podemos esperar milagros".

La manera más efectiva para mejorar la apariencia de nuestras ojeras es mediante la infiltración de ácido hialurónico en esta zona. "Este es un tratamiento médico estético en el que se recupera el volumen que necesita la ojera para corregir el hundimiento y aclarar la zona mediante la infiltración de ácido hialurónico", explica la doctora Hernández. Este relleno es algo temporal y corrige la ojera haciendo que la mirada luzca descansada, despierta y visiblemente más joven.

El procedimiento es casi indoloro, la infiltración se hace mediante una cánula muy fina y mínimamente invasiva, "no requiere anestesia y el paciente vuelve a su vida normal de inmediato", asegura la experta en medicina estética y directora de Candhé Clinic.

¿Remedios caseros para mejorar las ojeras? Esto opinan los expertos

Los remedios caseros pueden ayudar a mejorar la apariencia de la ojera, pero no corregirá el surco ni devolverá el volumen a esta zona. Los hábitos saludables también harán que nuestra vista luzca más despierta y joven con el paso del tiempo, pero de manera categórica lo único que revertirá a la larga la pérdida de volumen y la oscuridad de la ojera es el ácido hialurónico. Esto asegura la doctora Hernández.

"Aplicar frío puede ayudar a desinflamar la zona, pero realmente la ojera es algo que no se puede corregir de forma casera. Mantener unos buenos hábitos también nos ayudará a que no empeore su aspecto. Estos remedios pueden funcionar si hay una inflamación en la ojera por retención de agua, pero no nos servirán para la ojera genética que presenta hundimiento y que es oscura.

Los cosméticos con cafeína para el contorno del ojo me suelen gustar mucho en los casos de retención de agua, promueven la circulación y mejoran ligeramente el aspecto del contorno del ojo", concluye la experta de Candhé Clinic.

