Camila Cabello cambia de look y trae de vuelta el icónico peinado que Sara Montiel puso de moda hace 70 años

Camila Cabello estrenaba a finales de marzo un nuevo look con el que ponía punto y final a su relación con el cantante Shawn Mendes e iniciaba la promoción de Familia, su tercer álbum de estudio.

Para esta nueva etapa, la cantante se ha atrevido con uno de los cortes más transgresores y en tendencia: nada más y nada menos que un mullet extra largo que le da un aura muy roquera y rebelde.

Cabello publicaba en su Instagram lo que parecen dos fotos promocionales de su nuevo disco, con un look mucho más sexy de lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans fue su renovada cabellera, obra de Dimitris Giannetos, el estilista de las estrellas.

Sin embargo, hay algo de su actual corte que nos resulta muy familiar. Y es que el nuevo peinado de la cantante nos recuerda al look que lució Sara Montiel en sus primeras películas españolas en la década de los 50. Con un álbum con mayor presencia de letras en español y este cambio, ¿se estará acercando Camila Cabello a sus raíces hispanas?

La intérprete de Havana y Don´t Go Yet, ha elegido como nueva imagen el mismo look que llevó Sara Montiel hace 70 años para rodar La Violetera, la película musical italo-española que se convertiría en la obra maestra de la actriz a la par que en uno de los mayores éxitos de taquilla en España (donde se mantuvo durante un año en cartelera) y de Latinoamérica.

Sara Montiel en 'La Violetera'. LUX FILM

Con un aspecto de lo más rockero y vestida entera de negro, Camila mostraba lo que sin duda será una de las tendencias de la temporada, pero ¿en qué consiste realmente este corte de pelo?

Como señala Alberto Sanguino, experto de Llongueras, estamos ante “un 'mullet' muy desconectado que desarrolla el concepto del 'octopus cut', donde las desconexiones de la pastilla y de la nuca simulan los tentáculos de un pulpo que abrazan el cuello”.

Es, por lo tanto, una evolución del famoso 'mullet' que conquistó a miles de jóvenes y estrellas como Miley Cyrus y Úrsula Corberó. Ahora, Camila Cabello lo reinterpreta en lo que los expertos no han dudado en denominar como 'long mullet' desconectado o 'mullet octopus cut'.

Tal y como explica Sanguino, “este tipo de corte consiste en llevar una zona alta corta, salvo las patillas y la nuca, que se desconectan y crecen. Así, observamos unas patillas que enmarcan la mandíbula y una nuca de largo regulable. En el caso de Camila Cabello se ha dejado extra larga y extra desconectada. Lo más seguro es que se hayan utilizado extensiones para crear esa nuca tan llena”.

Aunque se trata de un look muy favorecedor y camaleónico, que se adapta a todo tipo de rostro y textura, lo cierto es que este corte es para aquellas mujeres que tengan una actitud muy nueva, fresca y fuerte. Algo que comparten tanto Camila como Sara Montiel.

Sara Montiel en 'La Violetera'. LUX FILM

En otro orden de cosas, este look es de muy fácil mantenimiento y según nos recuerda Carlos Fernández, de Franck Provost, “este tipo de cortes están en la línea entre ser un corte extravagante y bonito y ser un corte desaliñado”. Por lo tanto (y para evitar lo segundo) es importante cuidar el aspecto global y mantener el corte a raya.

Camila Cabello nos trae al 2022 directamente desde los años 50 un corte que va a triunfar y traspasará cualquier frontera, con la historia de divas que se entrecruzan compartiendo corte de pelo. ¿Será el éxito de este nuevo corte tan duradero como el de 'La Violetera'? Por lo pronto, todo parece indicar que este verano será uno de los más vistos y demandados.