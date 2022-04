Quién es Cristian Rey, el estilista responsable del drástico cambio de look de María Becerra

Tras ser una de las artistas favoritas en Argentina, su país natal, María Becerra se ha propuesto conquistar el mundo entero con su música. En los Grammy del 2022, la cantante debutó en el escenario de los premios junto a J Balvin, interpretando la canción '¿Qué más Pues?', que puso a todo el mundo a bailar.

La alfombra roja tampoco se la resistió y "La nena de Argentina" nos sorprendió con un nuevo look transgresor y en tendencia al mismo tiempo con un vestido de punto sin mangas con un escote adornado con una especie de cuello con tentáculos de crochet que no dejó indiferente a nadie.

Por otro lado, también estrenó nuevo look capilar, con un color mucho más oscuro, suelto y con acabado 'wet', marcando el inicio de un camino diferente en su carrera musical, que busca expandirse por todo el globo.

María Becerra en la alfombra roja de los Premios Grammy 2022. Jordan Strauss/GTRES

Para esta nueva etapa, la cantante ha decidido dar un cambio de look radical que refleje su estilo musical y se ha puesto en las manos de grandes expertos para hacerlo. A la hora de cambiar de aspecto, sobre todo cuando se trata de nuestro pelo, debemos recurrir a estilistas para que nos aconsejen los mejores cortes y colores que más nos favorezcan y que, además, vayan con nuestro estilo, para un resultado de 10.

Para su drástico cambio de look, María confió en las manos de Cristian Rey, el estilista por el que han pasado grandes estrellas argentinas como Celina Rucci, Barbie Vélez, Paula Morales y Flor Vigna.

La cantante se despidió de su melena castaña y se animó con un look más urbano y atrevido. Según cuenta el estilista, oscurecieron su pelo hasta lograr un tono negro y decidieron resaltar su mirada con un corte de flequillo mini y roto, una de las tendencias de este 2022.

Tras 14 años como estilista, Cristian Rey se ha hecho un nombre en el mundo de la peluquería en Argentina y recurren a él muchas famosas del país, entre ellas, María. Además de estar al tanto de todas las tendencias, también asesora para conseguir el mejor resultado.

Con este nuevo look, la piel de María Becerra brilla más que nunca y resaltan más sus rasgos, ya que es un tono que le favorece más, cómo se puede ver en las imágenes. Este gran resultado no habría sido posible sin unas manos expertas, que conozcan no solo la teoría del color, sino que domine la colorimetría, como Rey.