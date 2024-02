El corte de pelo de Amelia Bono que anticipó su separación de Manuel Martos

Coco Chanel dijo una vez: "Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida", y cuánta razón tenía la diseñadora... Cambiar de look es un ritual muy común cuando pasamos un momento delicado de nuestra vida o cuando estamos sufriendo un cambio vital importante. El cómo luzcamos nuestra melena dice mucho de nosotras e incluso puede convertirse en toda una carta de presentación de nuestras emociones y estado de ánimo.

Los cortes de pelo tienen mucha importancia en la psicología, de hecho, hay quien asegura que el cabello guarda recuerdos y, por eso, para muchas es libertador cortarlo, ya que acabaría con "las malas energías" y, además, esto se suma a que el autocuidado ayuda a hacernos sentir mejor. Tal y como explica a Mujer.es Pedro Moreno, Education Manager de Jean Louis David, "la gente a menudo se corta el pelo después de una ruptura como una forma de renovación y empoderamiento, simbolizando un nuevo comienzo y una nueva imagen para empezar de nuevo". Asimismo, añade que lo más sorprendente es cómo un cambio de look en el cabello, puede empoderar tanto en situaciones donde se necesita renovar también la manera de ver la vida desde otra perspectiva.

Una de las noticias de corazón que ha protagonizado los titulares de los principales medios españoles ha sido la separación definitiva de Amelia Bono y Manuel Martos tras 15 años de matrimonio. La noticia habría sido confirmada por la revista ¡Hola! después de que surgieran los rumores de crisis; sin embargo, fue la propia Amelia Bono quien mostró un cambio de look en sus redes sociales hace ya una semana, con el que probablemente ya habría adelantado esta ruptura tan sonada.

¿Cuál es el nuevo corte de pelo de Amelia Bono?

La hija de José Bono y Ana María Rodríguez es una de las mujeres del panorama nacional más seguida en Instagram por su estilo, donde acumula un total de 531.000 seguidores.

Es en esta plataforma donde la empresaria comparte, prácticamente de manera diaria, sus diferentes looks y trucos de belleza, y por donde mostró el corte de pelo con el que habría avisado, por lo menos, de que iba a vivir un cambio importante en su vida (como ha sido la separación, ya confirmada, de Manuel Martos).

La melena de Amelia Bono se ha caracterizado siempre por ser larga y rubia, sin embargo hace una semana compartió un vídeo 'Reels' en Instagram, en el que presumía de este cambio de look estrenando un carré o corte midi de lo más favorecedor y luciendo un vestido negro largo.

Pedro Moreno asegura que "también se conoce como melena midi, con capas muy muy ligeras para aportar un total control del volumen y una ligera ovalización a la altura de la barbilla que va a aportar que las proporciones del rostro estén en todo momento equilibradas y que no se descompensen".

Sus seguidoras no tardaron en decirle a Bono lo bien que le sienta este nuevo corte de pelo, que ha seguido enseñando en los días posteriores. Y que, en su post más reciente, ha enseñado mientras creaba un look. "A por el martes. Os mando un besazo enorme", es el mensaje con el que Bono ha acompañado esta publicación, en la que no se ha pronunciado sobre su ruptura con Martos.

¿A qué tipo de rostros sienta bien el corte 'carré'?

Amelia Bono se convierte en una maravillosa modelo para lucir este corte, ya que como explica Moreno, "favorece a rostros ovalados, resaltando los pómulos y suavizando las facciones", es por ello que también tiene un efecto de lo más rejuvenedor.

¿Cómo conseguir el corte de pelo 'carré?



Siempre es recomendable acudir a un salón de belleza, si queremos que el resultado sea impecable. En este sentido, Pedro Moreno explica a Mujer.es cómo llevarlo a cabo: "Es importante que las capas superiores no estén demasiado cortas, si no todo lo contrario , preferiblemente lo ideal sería que las capas altas envolvieran la base del corte para generar un degradado más bien en zonas internas, y con las capas externas recubriéndolas para dar la sensación de control".

¿Qué mantenimiento tiene la media melena?

Se trata de un corte muy cómodo a la hora de mantener, ya que no requiere demasiado esfuerzo. "Simplemente sería necesario retocar cada 5 o seis semanas el volumen para mantener la forma, además de utilizar productos específicos para mantener el brillo y la suavidad del cabello", recomienda el experto de Jean Louis David.

¿Cómo peinar el corte de Amelia Bono?

Al igual que ocurre con su mantenimiento, su peinado también es muy sencillo. Se puede peinar de diversas formas, desde un look más pulido con un 'styler' para alisarlo, tal y como nos detalla Moreno, hasta un estilo más desenfadado con ondas suaves o textura para dar volumen.

