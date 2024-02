Habla y escucha música en el coche con este transmisor que carga tres dispositivos a la vez

Los coches más modernos llevan integrados los sensores de aparcamiento y cámaras de marcha atrás, pero muchos de nosotros conducimos vehículos vetustos que ya tienen una edad y debemos estrujarnos las neuronas (y el bolsillo) para conectar el móvil al altavoz del coche para escuchar los temas de nuestra lista favorita de Spotify o hablar por el manos libres. La solución más económica es hacerse con un pequeño transmisor FM bluetooth que funciona enchufándolo al mechero.

Si estás preparando las escapadas de esta primavera/verano y no puedes viajar sin música verás que hay muchos dispositivos, pero no todos son iguales. Antes de lanzarte a buscar en Amazon, espera y lee. No te decidas por el primero que veas, elige el que te ofrezca más prestaciones y mejor calidad. Ya que te vas a gastar el dinero, ¿por qué no escoger uno que cuente con más de una salida USB para poder cargar dos móviles al mismo tiempo? Así no tendrás que pelearte con tu acompañante si los dos smartphones se quedan sin batería, algo muy común si usas Google Maps o cualquier otra aplicación durante el viaje. En 20deCompras apostamos por este modelo de la marca Lencent que es uno de los mejor valorados y más vendidos en Amazon. Su precio: menos de 22 euros.

Transmisor, reproductor del coche con tres puertos USB Amazon

Por qué es una muy buena opción

Nos gusta porque es económico, es posible que encuentres modelos más baratos, pero con menos prestaciones. Con este transmisor de 21,99 euros podrás escuchar la música y podcast del móvil por el altavoz de la radio y también llamar y coger el teléfono en modo manos libres. Cuenta con un sistema de cancelación de ruido con un chip V5.0 que ofrece una conexión ultrasegura y sin interferencias con la tecnología CVC. Además, como ya te hemos adelantado puedes conectar tres dispositivos: dos a puertos USB y otro al de carga ultra rápida USB-C para que no te quedes sin batería durante los viajes. El transmisor incluye también una ranura para tarjeta SD.

Este modelo de Lencent permite activar Siri o Google Assistant para enviar mensajes, hacer llamadas o consultar los mapas sin pulsar un solo botón por lo que evitarás distracciones al volante y riesgo de accidentes. Y, por último, este dispositivo cuenta con unas pequeñas luces led que cambian de color al ritmo de la música y un botón para apagarlo sin tener que desconectarlo del mechero ¿Qué más puedes pedir?

Así se instala

Seguro que ya lo tienes claro y te has decidido por este transmisor 'bluetooth' con más de 4.000 valoraciones en Amazon. Para conectarlo debes buscar en la radio del coche una emisora FM en blanco sin sonido de fondo. Coloca el dispositivo en el mechero y conecta con el dial seleccionado. Ahora, elige si quieres escuchar la música desde una tarjeta SD, una memoria USB o el móvil. Si te has decidido por el móvil tendrás que activar el bluetooth y emparejarlo con el dispositivo BT23. Una vez conectado solo te queda disfrutar.

