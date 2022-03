¿Sin batería y sin música en el coche?, que no te vuelva a ocurrir con los mejores adaptadores para el móvil

Los viajes pueden ser largos y pesados, pero, se puede unir, además, la falta de batería en el móvil durante el trayecto, lo que puede ser peligroso si viajas solo, y la pérdida de la señal de la radio, lo que puede activar la famosa pregunta: “¿queda mucho?” si viajas con tus hijos. Por eso, contar con gadgets que se conecten a nuestro coche para poder reproducir toda la música o podcast que queramos y también con adaptadores con los que poder cargar la batería de nuestro smartphone es una gran opción. Esta última, sobre todo, para poder realizar llamadas o mandar mensajes cuando más lo necesitemos.

Existen adaptadores para el coche muy diversos. Los hay con bluetooth, que se conectan directamente en el mechero del coche y puedes, además, adaptar diferentes dispositivos como USB o tarjetas, ideales para escuchar música cuando la radio y los discos fallan o no disponemos de bluetooth en el coche. También existen modelos básicos que utilizan un cable para conectar el smartphone a nuestro vehículo y, así, nunca quedarnos sin batería. Por último, una nueva opción son los soportes que permiten ver el móvil sin distraerte de la carretera y, al mismo tiempo, cargan nuestro teléfono.

Si viajas con frecuencia o tienes un viaje largo próximamente programado y quieres conocer las características y beneficios de todos estos modelos, no pierdas de vista la lista que hemos preparado desde 20deCompras para ayudarte.

Este modelo es una de las opciones más escogidas por los usuarios por su versatilidad y su precio económico. Además, justo este de la marca Cocoda posee la etiqueta Amazon Choice que otorga el ecommerce a los productos que destacan por su relación calidad-precio. Este modelo puede transmitir música en el aparto de estéreo del coche, no solo mediante bluetooth, sino también a través de una memoria USB o de una tarjeta mircroSD y admite los formatos de música Wma, Mp3, Wav, Ape o Flac. Más completo, por tanto, que otros transistores del mercado. Además, posee otra entrada ¡para cargar tu smartphone!

Si lo que buscas es una opción más rápida para cargar tu móvil y no necesitas un dispositivo para música, estos adaptadores para el mechero del coche tan económicos te ayudarán a no quedarte nunca sin batería en el teléfono.

Sin embargo, existe un modelo para los más exigente que quieran dar un paso más. Se trata de un soporte para le móvil resistente para que manipular el teléfono o mirar el GPS no sea peligroso y que, además, carga tu smartphone sin cables.

