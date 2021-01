¿Qué aspectos del coche es necesario revisar después de las nevadas?

Las consecuencias del paso de Filomena no desaparecerán al mismo tiempo que la nieve acumulada en las calles y carreteras. Después de aprender a conducir evitando los peligros de la nieve y el hielo, ahora toca volver la vista hacia la mecánica del coche: el frío extremo, la humedad y las precipitaciones no son solo riesgos que intervienen en la seguridad vial, sino que pueden provocar grandes daños en la mecánica de un coche si no se le presta la debida atención.

Tras el temporal toca aparcar en coche en el garaje y echarle un vistazo en profundidad. Revisar que todo está en su lugar y en buen estado nos ayudará a seguir conduciendo de manera segura y a prolongar la vida útil del vehículo y sus piezas.

Para poder efectuar un mantenimiento preventivo y una comprobación mecánica, habrá que prestar especial atención en los siguientes elementos: