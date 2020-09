¿Se pueden solicitar las ayudas para la compra de un coche de ocasión?

El mercado de los vehículos de ocasión suele acumular más ventas ya que sus precios ajustados son la única posibilidad de que muchos conductores renueven sus vehículos. Este factor es uno de los que provoca que el parque automovilístico español esté envejecido y su edad media ronde los 10 y 12 años.

Para luchar contra un parque obsoleto, contaminante y antiguo están, pues, las ayudas a la compra de nuevos vehículos impulsadas desde el Gobierno, como el Plan Moves o el Plan Renove. ¿Se pueden solicitar, entonces, estas ayudas para la compra de un vehículo de ocasión?

El Plan Moves II queda descartado, ya que está enfocado a impulsar las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos, electrificados o con emisiones reducidas. ¿Qué pasa con el Plan Renove?

El Plan Renove se publica con el objetivo de ayudar a la adquisición de coches nuevos pero también matriculados, lo que puede dar la sensación de que los vehículos de ocasión también entran en las ayudas. Pero esto no es así.

Los únicos coches ya matriculados cuya compra el Gobierno va a subvencionar son aquellos que se hayan registrado a partir del 1 de enero de este mismo año. Se trata así de dar salida a los modelos de kilómetro cero, que suelen ser matriculados por el concesionario o el fabricante. Eso sí, antes de solicitar esta ayuda, hay que cumplir los requisitos y achatarrar un coche de más de diez años de antigüedad.

Sin embargo, desde algunas asociaciones como Ancove, reclaman desde hace un tiempo ayudas a la adquisición de vehículos de segunda mano cuya antigüedad no sobrepase los 5 años. Este tipo coches cumplen la normativa de etiquetado medioambiental de la DGT y benefician a aquellos conductores que necesiten cambiar su automóvil pero no quieran (o no puedan) aportar por uno a estrenar.