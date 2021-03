¿Usas correctamente los intermitentes en las rotondas? La Guardia Civil cree que 6 de cada 10 conductores, no

Los intermitentes son, para algunos conductores, auténticos desconocidos. Ante su falta de uso hay dos posibles consecuencias: la primera es ser amonestado y recibir una multa que pueda llegar hasta los 200 euros (sin pérdida de puntos) y, la segunda, que se entorpezca el tráfico e incluso llegue a provocarse un accidente.

Porque estas pequeñas luces que incorporan los vehículos no están de adorno, sino que sirven para señalar y advertir al resto de conductores de las propias intenciones al volante y de los movimientos y maniobras que van a acontecer.

Un caso particular en el que se ha de prestar especial atención al uso de los intermitentes son las rotondas. Este tipo de organizadores del tráfico tienen su intríngulis y, si ya de por sí, muchos conductores no respetan el orden de los carriles para incorporarse o salir de estas glorietas, no activar las luces de señalización del coche puede complicar incluso más la circulación.

La Guardia Civil señala en una publicación en sus redes sociales que el 60% de los conductores no utiliza los intermitentes en las rotondas. Para hacerlo de manera adecuada, es necesario colocarse en el carril de salida de la glorieta y antes de abandonarla, activar el intermitente derecho.

#SabíasQue el 60% de conductores usa el intermitente mal en una rotonda 🤔 Más de la mitad no lo usan para indicar que van a dejar la rotonda. 🚘🔅#SeguridadVial #ViajeSeguro #NoEsPorlaMulta pic.twitter.com/b8mWMH1h1E — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 7, 2021

De esta manera, quedan avisados tanto los conductores que van a incorporarse a la rotonda como los que circulan detrás nuestro. Así, los coches conocerán de antemano la intención de salir y podrán incorporarse de una manera más segura y los vehículos precedentes podrán anticipar los movimientos y ser previsores, respetando así la distancia de seguridad y regulando su velocidad.

El año pasado, tras la publicación del Segundo Observatorio sobre el comportamiento de los conductores, la DGT descubrió que, además, el 53% de los conductores no activa los intermitentes al cambiar de carril y el 67% tampoco los mantiene durante la maniobra de adelantamiento.