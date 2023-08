Los tres elementos de tu coche que deberás revisar al acabar el verano para evitar accidentes y multas de tráfico

Estamos a punto de dar por acabado el verano de este año (aunque no lo parezca, por las altas temperaturas que se están viviendo estos días), ya que septiembre está a una semana de distancia. Aunque todavía hay gente que no ha disfrutado del todo de sus vacaciones, el noveno mes del año es de la vuelta a la rutina. Como si fuese enero, pero en este caso dando inicio al curso escolar, en septiembre toca volver a ponerse al día con los horarios, el trabajo y tantos otros aspectos de la vida cotidiana, como es el vehículo particular.

La mayoría de conductores españoles habrán usado su coche durante este verano, bien para irse de vacaciones o bien para hacer alguna escapada de fin de semana que otra. Sea como fuere, e independiente del motivo con el que lo hayamos usado, los coches sufren durante los meses de verano. Los viajes largos pasan más factura a los componentes del coche y las altas temperaturas aceleran los procesos de desgaste de ciertos materiales.

Así, con la vuelta al cole toca echar un vistazo también al estado de nuestro vehículo familiar para evitar sustos o incidentes durante el uso diario que le demos al coche y, también, multas de tráfico. Desde Northgate apuntas cuáles son los tres primeros elementos de tu coche que deberías revisar en septiembre.

Neumáticos, aceite y frenos

El primero son, como no cabía duda, los neumáticos. Esta es la única parte del coche que está en contacto directo con el suelo y que, por lo tanto, se desgasta con el uso. Cuando van perdiendo profundidad en el dibujo de la banda de rodadura, aumentan las probabilidades de sufrir aquaplaning, de que aumente la distancia de frenado y también el consumo de combustible. Además, por llevar las ruedas en mal estado o con una profundidad de dibujo inferior a la legal podrían ponernos 200 euros de multa.

El aceite del coche es otro de los líquidos del coche al que deberemos echar un vistazo. Hay que comprobar si está en el nivel adecuado o si el coche ha perdido aceite y por qué. Circular con el aceite en mal estado o en baja cantidad puede llegar a romper el motor del coche. Ya que estamos, nunca está de más echar un vistazo al líquido refrigerante.

El tercer elemento son los frenos en general. Las pastillas y discos de freno hay que revisarlas y cambiarlas cada cierto tiempo, ya que su desgaste incidirá directamente en la distancia y efectividad de la frenada.

Por último, es importante revisar el estado exterior del coche, el funcionamiento de otros elementos como las luces y, por supuesto, el cambio de estación es siempre buen momento para cambiar las escobillas de los limpiaparabrisas, que tienden a estropearse con el calor y el sol.