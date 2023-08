El casco es uno de los elementos obligatorios que todo motorista debe llevar. La multa por no llevar el casco de moto, por llevarlo mal abrochado o por llevar uno que no esté homologado son 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir. Es la misma sanción que corresponde a no llevar el cinturón de seguridad abrochado o llevarlo mal abrochado.

El casco determina la gravedad de las lesiones en caso de un accidente en moto y puede marcar la diferencia entre tener un choque con un resultado mortal o no. Los traumatismos craneoencefálicos en los accidentes de moto, pero también de bici o patinete, son muy habituales y este elemento de protección reduce la gravedad de estas lesiones.

No obstante, existen varios cascos de moto a disposición de los pilotos y aunque todos ellos estén homologados y puedan utilizarse no todos ofrecen el mismo nivel de protección.

Tipos de cascos para la moto