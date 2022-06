El casco de la moto es un sistema de protección indispensable para reducir los riesgos de conducir uno de estos vehículos. Además de que protege y evita graves lesiones al motorista, no llevarlo o no abrocharlo correctamente está sancionado con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir.

Pero no basta con comprar un casco y aguantar con él toda la vida. Hay que prestar atención a su estado, asegurarse de que no pierde ninguna de sus características y, en el caso contrario, cambiarlo a la mayor brevedad posible. Un casco deteriorado no nos protegerá en caso de accidente.

Hay muchos motivos para cambiar o sustituir el casco de la moto. Se calcula que tienen unos cinco años de vida útil, aunque podrían acostarse por varios motivos. Estos son los siete más habituales o más importantes a los que deberíamos prestar atención.