Estos son los seis cambios en el coche que te obligan a pasar la ITV otra vez

La ITV es una prueba obligatoria que todos los vehículos han de superar si su propietario no quiere tener que enfrentarse a una multa de hasta 500 euros. El absentismo en la ITV está en un 40% de vehículos del parque automovilístico que no han acudido a pasar las correspondientes pruebas, algo que afecta no solo a la seguridad vial de estos conductores, sino a la de todos los usuarios de las vías urbanas y las carreteras.

En aras de mantener la seguridad vial, no solo hay que acudir a los centros de la ITV cuando nos toca, según la antigüedad de nuestro vehículo. También es necesario volver a pasar la revisión técnica en el caso de hacer ciertos cambios y modificaciones en nuestro vehículo.

Las reformas por las que deberás volver a pasar la ITV

Cambiar el color, instalar una vaca o cualquier otro elemento que modifique la estética del vehículo no serán acciones que requieran actualizar la ITV. Lo serán aquellas que, según el reglamento, estén consideradas reformas. AECA-ITV recuerda qué modificaciones exigen ser revisadas, bajo amenaza de sanción.

La instalación de neumáticos no equivalentes (aquí puedes consultar cómo calcular la equivalencia para evitar sustos).

Modificación en la altura del vehículo manipulando o cambiando la suspensión.

Sustitución de elementos de la carrocería como el paragolpes delantero o el capó, por razones de seguridad en caso de accidente de tráfico.

Modificaciones de la centralita del motor.

Cambios en los faros y el sistema de alumbrado.

La instalación de un enganche para remolque (en el caso de desinstalarlo, no será necesario volver a pasar la ITV).

Cabe recordar que llevar a cabo cualquiera de estas modificaciones y ser rechazado en la ITV impedirá circular hasta que se solvente la situación del vehículo. En el caso de conducir el vehículo, la multa a la que se enfrentará el propietario será de hasta 500 euros.