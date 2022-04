Los neumáticos tienden a ser una de las principales causas de ITV desfavorables, además de ser un motivo para recibir multas de tráfico de hasta 800 euros si se circula con el dibujo por debajo del límite inferior permitido (1,6 milímetros). Cambiar las cuatro ruedas al coche puede ser una operación cara y por eso se tiende a retrasarla lo máximo posible, aunque es un peligro para nuestra cartera y la seguridad vial.

Una opción algo más económica si nuestro coche calza neumáticos con medidas raras o poco habituales, que tienden a ser mucho más caros, es hacer uso de neumáticos equivalentes. Este tipo de ruedas tienen dimensiones similares a las que deberíamos instalar en el coche y están homologadas, por lo que son aptas para la DGT.

Sin embargo, el proceso no es tan simple como parece. Para elegir correctamente y evitar resultados desfavorables en la ITV, hay que saber cómo calcular la equivalencia de los neumáticos del coche. En el caso de que las dimensiones no sean las adecuadas, no podremos pasar la ITV.

Las medidas de los neumáticos equivalentes

Para que unas ruedas equivalentes sean válidas para nuestro coche sus medidas no deben diferir en más de un 3% con las estipuladas por el fabricante de nuestro coche, según se especifica en el BOE. Así, para calcular las dimensiones de los neumáticos equivalentes para nuestro coche hay que prestar atención a:

El ancho del neumático equivalente no puede ser más de 3 centímetros superior o inferior al neumático.

El perfil (la medida entre el borde interno y la banda de rodadura) debe ser igual a la del neumático original.

El diámetro máximo (de la llanta) debe tener una tolerancia del 3% al neumático de fábrica.

La velocidad de conducción superada debe ser igual o superior a los originales, nunca inferior.

Lo mismo sucede con el índice de carga.

Los neumáticos originales como los equivalentes deben coincidir el el sentido de giro.

Se pueden hacer los cálculos y comprar las características de unas ruedas y otras de manera manual, aunque también se pueden utilizar comparadores y buscadores online, como este de ITVASA. Igualmente, preguntar a un profesional o un mecánico nos asegurará una buena elección en los neumáticos equivalentes que necesitemos.