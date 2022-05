¿Sabes qué cinco gestos son obligatorios para ir correctamente en patinete y evitar multas?

Los patinetes eléctricos tienen detractores y aficionados a partes iguales. Cada vez se ven más VMP de este tipo circulando por las ciudades españolas y muchos usuarios aprovechan sus bondades para realizar sus trayectos diarios, sobre todo jóvenes; pero al mismo tiempo su irrupción en las calles, la falta de una normativa clara al inicio y el desconocimiento de algunas normas de tráfico provocan un cierto rechazo hacia los patinetes entre peatones y conductores de vehículos a motor.

Una de las empresas líder en micromovilidad en Europa, Voi, confirma que son los más jóvenes los que se sirven de estos vehículos de movilidad compartida y que, en muchas ocasiones, no disponen ni siquiera del permiso de conducir, lo que se traduce irremediablemente en un desconocimiento generalizado de las normas de tráfico: los menores de 20 años presentan tasas más bajas en la obtención del carné en comparación con las generaciones anteriores. Direcciones prohibidas, giros, prioridades en circulación y lugares dónde aparcar son algunos de los puntos conflictivos.

Para ayudar en la educación vial a los mandos de un patinete eléctrico, Voi ha lanzado su campaña 'Let's get it right - Hagámoslo de forma correcta' que, a través de su web y su aplicación para reservar VMP, publicará mensajes con las normas y recomendaciones de circulación para ayudar a sus usuarios a ser lo más responsables posible.

Cinco normas para viajar en patinete

Cinco son los puntos más conflictivos en la circulación de VMP que, además, pueden acabar motivando multas de tráfico de más de 100 euros. El primero es no coger un patinete bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Además, desde la entrada en vigor de la ley de Tráfico la tasa de alcohol ante un test de alcoholemia en menores ha de ser de 0,0.

Los patinetes no son vehículos compartidos, solo se puede circular de manera individual y es obligatorio respetar los semáforos en la ciudad, al igual que otros vehículos, aunque se circule por el carril bici.

La cuarta lección es no circular nunca por la acera: utilizar en su lugar el carril bici o la calzada. La DGT también lanzó una campaña a este respecto hace unos meses. Y, finalmente, el quinto recordatorio es que no se pueden dejar los patinetes aparcados en cualquier acera, sino que se deberán buscar las estaciones y lugares reservados para ellos.

Minutos gratis por saber circular

Esta campaña internacional no es la única medida que Voi ha puesto en marcha en los últimos años para concienciar a sus usuarios, que superan los más de cien millones de viajes en Europa. En 2019, Voi lanzó RideLikeVoila, la que sería la primera escuela de tráfico digital del mundo para patinetes. Más de 600.000 usuarios han hecho uso de ella hasta ahora.

Entrando en la web de esta campaña e introduciendo el correo electrónico con el que se haya registrado el usuario en la app, se podrán acceder a cursos y formaciones rápidas. Si se superan (hay contenidos sobre señales, dónde aparcar...), la aplicación dará al usuario minutos gratis para utilizar sus patinetes.