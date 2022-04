Los conductores a los que la DGT multará a partir de la primera cerveza: así se aplica la tasa 0,0

El consumo de alcohol o de drogas antes de coger un vehículo es un gran peligro para la seguridad vial y está perseguido activamente desde la DGT. Las multas por conducir bajo la influencia del alcohol varían según el resultado del test de alcoholemia: entre los 0,25 mg/l y 0,50 mg/l en aire espirado, o entre 0,15 y 0,30 mg/l para los conductores noveles y profesionales, la multa es de 500 euros y cuatro puntos en el carné de conducir. De superar estos máximos, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos menos en el carné y de superar 0,60 mg/l la infracción pasará a considerarse un delito penal, con riesgo de pena de cárcel.

La persecución activa del consumo de alcohol al volante se sustenta en los datos: el año pasado, un 48% de los conductores que fallecieron en accidentes de tráfico habían consumido bebidas alcohólicas antes de conducir.

La modificación de la ley de Tráfico, que endurece las sanciones de algunas de las infracciones más comunes entre los conductores españoles, también ha incidido sobre el uso de alcohol durante la conducción y ha creado la que podría llamarse tasa 0,0 para algunos de ellos.

Tasa de alcohol 0,0

Desde el pasado 21 de marzo, los conductores menores de edad que tengan la licencia AM para ciclomotores o que circulen tanto en bicicleta como en patinete eléctrico tienen que dar, ante un control de alcoholemia de los agentes de tráfico, una tasa del 0,0 tanto en aire espirado como en sangre, bajo amenaza de sanción. Obviamente, estos jóvenes conductores no perderán puntos en el carné al no disponer de este tipo de permiso todavía, pero sí tendrán que hacer frente a las multas de entre 500 y 1.000 euros.

Aunque por el momento solo aquellos conductores menores de edad serán los afectados por esta tasa de alcohol 0,0 durante la conducción, no se descarta que con el paso del tiempo se aplique este mismo razonamiento a otro tipo de conductores.