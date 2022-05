Solo hay un 20% de posibilidades de que te arreglen el patinete en un taller: el futuro del mundo de la mecánica

La micromovilidad es el presente de las ciudades: desde los patinetes eléctricos hasta las bicis, los servicios de sharing tanto de VMP como de ligeras scooters eléctricas. Pero queda todavía un asunto pendiente que resolver: el mantenimiento de todos estos vehículos que demandan otra serie de reparaciones, de piezas y de atenciones.

"Solo hay un 20% de posibilidades de que en un taller mecánico te puedan resolver un problema de un VMP", confiesa Francis Ferreira, director general de Euromaster en España. En una entrevista a 20 Minutos, Ferreira afirma que esta situación es una preocupación y un trabajo difícil para los talleres mecánicos, porque "hay que crear legitimidad y credibilidad dentro de este segmento" de cara a los usuarios, que ven el taller como un espacio donde reinan los vehículos de cuatro ruedas.

Las necesidades que nacen con la nueva micromovilidad urbana obligan a todos los eslabones de la cadena de valor relacionados con los vehículos y el transporte a evolucionar. Entre ellos se encuentran los talleres, que deben cambiar su enfoque y manera de trabajar si en un futuro quieren encontrar un buen nicho de mercado, que Ferreira augura que será aquel de las empresas de sharing y no de los usuarios particulares.

Una red centrada en la micromovilidad

"El futuro del taller es el apoyo a la movilidad", vaticina Ferreira, quien defiende que "Euromaster es el servidor del cliente de movilidad". Por otro lado, reconoce que para la red de Euromaster atender las necesidades de esta nueva micromovilidad todavía "no es la realidad, trabajamos en ello, pero no es nada fácil". En el seno de esta gran empresa dedicada al mantenimiento y la reparación de vehículos existen centros que hacen un poco de todo, pero que se topan de frente con dos debilidades: no tienen legitimidad entre los usuarios de VMP ni los conocimientos o herramientas para arreglar a la primera un patinete.

"Las personas jóvenes buscan movilidad sin inversiones"

Ferreira habla de desplegar oferta en esta línea y trabajar en una red más fuerte y más capilar para que los problemas de los VMP sean atendidos como corresponde. Y, como ejemplo, menciona el centro que Euromaster tiene abierto en Sevilla, un proyecto piloto que se dedica 100% a atender a la movilidad sobre dos ruedas, desde patinetes hasta motos. "Un lugar donde no entran los coches".

Y es que además de los nuevos vehículos que recorren incansablemente las ciudades hay otro factor de cambio que irrumpe con fuerza: las empresas de sharing. "Las personas jóvenes buscan movilidad pero sin inversiones, usan la movilidad de las compañías privadas, de las flotas compartidas", explica el director general de Euromaster.

Las empresas de renting, nuevos agentes del cambio

En un contexto en el que la oferta de movilidad es enorme y en el que se puede alquilar de todo, el taller tiene que evolucionar hacia el trato directo con las empresas de alquiler y renting. En 2030, el 40% de la movilidad será urbana y representativa de este nuevo escenario, por lo que la mecánica debe ir adaptándose e ir adelantándose al cambio.

Los nuevos usuarios no contemplan el taller como un lugar de paso, ya que no quieren encargarse de las responsabilidades y gastos de tener un vehículo propio, explica Ferreira. Quien se decide por acudir al taller es la compañía de leasing o de sharing, quienes se convertirán en el futuro cliente más importante de los establecimientos de mecánica y reparación.