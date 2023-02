¿Qué es y como funciona el carsharing? Estas son las apps más populares para conducir un coche compartido

En los últimos tiempos son muchos los nuevos términos que han irrumpido en el sector del motor. Uno de ellos es el de carsharing, cada vez más familiar para los habitantes de grandes ciudades como Madrid o Barcelona en los que está implantado este sistema. Pero, ¿qué es realmente? Se trata de un servicio que permite alquilar coches por periodos de tiempo limitados, ya sean horas o minutos, a un precio que, en algunos casos, puede llegar a ser cerrado, más allá de los kilómetros.

La idea de este modelo es alquilar vehículos de manera rápida y sencilla, tal y como se hace con las bicicletas eléctricas. El objetivo es favorecer la movilidad por el centro de las grandes urbes, al mismo tiempo que se apuesta por la sostenibilidad. La idea es que se reduzca el número de usuarios que deciden comprar o utilizar su propio coche en el día a día y aumente el de los que apuestan por compartir uno para trayectos cortos.

¿Cómo funciona el carsharing?

A través de una aplicación móvil, cualquier persona que lo desee, se haya registrado e identificado con su carnet de conducir, puede solicitar uno de estos coches de carsharing, siempre que se encuentre disponible y aparcado cerca de su ubicación. En la misma aparece el precio que el usuario tendrá que pagar por minuto o kilómetro, dependiendo del tipo de servicio y los puntos de la ciudad en los que puede volver a dejarlo.

Existen distintos tipos de carsharing, aunque todos siguen un procedimiento parecido a la hora de alquilar el vehículo.

​Carsharing corporativo . Se trata de aquel servicio que permite a los empleados de una compañía hacer uso de los vehículos de la flota que la propia empresa posee o del servicio de carsharing que tiene contratado.

. Se trata de aquel servicio que permite a los empleados de una compañía hacer uso de los vehículos de la flota que la propia empresa posee o del servicio de carsharing que tiene contratado. Carsharing particulares. Es el más común y el que se ubica en grandes ciudades. La idea es alquilar el coche por minutos, aunque también existen modalidades en las que, bajo un mismo precio, se pueden hacer una gran cantidad de km pensando en viajes más largos.

Ventas e inconvenientes del carsharing

Una mujer entrega las llaves de un coche a otra. Freepik

El carsharing se está convirtiendo en una de las opciones más interesantes para moverse en grandes ciudades. La principal desventaja reside en que no siempre podemos tener el coche a nuestro alcance como lo haríamos con nuestro propio vehículo y se puede llegar a ir de precio si lo que buscamos es disfrutar de un coche varios días o en trayectos más largos (en estos casos, existen otras alternativas). No obstante, sus ventajas son las que terminan de inclinar la balanza y es que permiten no tener que preocuparnos por el consumo, el mantenimiento o el seguro.

Las apps más populares de carsharing



En definitiva, ya sea por el ahorro que implica, por respetar el medio ambiente o porque tu coche no puede entrar al centro, el carsharing es una de las mejores opciones para circular por núcleos de población y estas algunas de las apps más populares para disfrutar de este servicio.