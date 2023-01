¿Te suscribirías a un coche como lo haces con Netflix? Cuatro modalidades para disfrutar de un vehículo sin comprarlo

El 21% de los conductores que tienen un vehículo en propiedad cree que no les compensa haberlo comprado. El 54%, por otro lado, confiesa que para su próximo vehículo prefiere apostar por otra modalidad que no sea la compra tradicional. La suscripción no es solo una manera de disfrutar de las plataformas de streaming o de servicios online: también se puede disponer de un coche como se hace con Netflix.

La suscripción es solo una de las modalidades de, en cierto modo, alquiler de un vehículo que existen a día de hoy y que se adaptan a las diferentes necesidades de los usuarios. Las costumbres ya no son lo que eran y los coches ya no se ven con los mismos ojos que antes, cuando parecía que tener un automóvil en propiedad casi una obligación, un paso más, en la vida adulta.

Pagar un coche como se paga Netflix

"Hay menos adultos en situación de propiedad de un coche. Este es el factor", razona Michel Kisfaludi, director comercial de Europcar. Ha habido un gran cambio de modalidad de propiedad de vehículos posterior a la pandemia y, aunque el teletrabajo no impacte tanto como podría parecer en un primer momento, los costes de mantener un vehículo y la posibilidad de ahorrar en desplazamientos han sido motivos del cambio. Como uno de los métodos alternativos a la compra tradicional de un vehículo se encuentra, precisamente, la suscripción, una opción que permite alquilar un coche por meses, con un funcionamiento similar a una plataforma de streaming, señalan desde Europcar. El consumidor paga un precio mensual por el uso del coche que puede rescindir cuando desee.

El ahorro económico es la principal ventaja de este método, al igual que la flexibilidad. La mayor desventaja es que el precio puede llegar a encarecerse si este modelo se prolonga mucho en el tiempo. En este caso, está la opción del renting o leasing más tradicional. Esta fórmula es un alquiler de larga duración, que nunca supone la compra del vehículo y permite disfrutar de un coche desde los dos hasta los cinco años. El coste variará dependiendo de la temporalidad del contrato de renting.

Se puede elegir el modelo, características y color de coche y las reparaciones del vehículo vienen cubiertas con la cuota que se abona periódicamente, aunque el vehículo nunca llega a ser de propiedad nunca. Estos métodos contrastan, por ejemplo, con el alquiler tradicional de un vehículo, que puede alargarse, pero es cierto que se contrata de manera más puntual y cuando es necesario. Destacan dos perfiles de usuario: el que alquila por trabajo y el turista.

Dentro de las últimas modalidades que están cobrando protagonismo en el mercado, destaca también el coche compartido, una fórmula que Europcar está explorando ahora en grandes ciudades españolas, donde es más común que triunfen estas alternativas. A partir de marzo, además, pondrán a disposición de los usuarios la posibilidad de suscribir una cuota de vehículo registrándose totalmente online.

Coches compartidos

El coche compartido consiste en utilizar un coche cada vez que lo necesites para ir a algún sitio, pagando por tiempo de uso (entre minutos y horas). Se recoge y se devuelve donde se ha recogido, no teniendo que desplazarse hasta zonas más alejadas como estaciones o aeropuertos, típico en los alquileres tradicionales.

Es una opción sostenible y muy cómoda, ya que es la gran mayoría de estos vehículos son eléctricos o híbridos, y se encuentran en muchos puntos de la ciudad siendo de fácil acceso. Su uso es suele ser enteramente digital sin intermediarios para acceder al vehículo, solo una tarjeta o una aplicación web.

Además, estos coches suponen una manera económica más de desplazarse y no se enfrentan a problemas de aparcamiento, ya que disponen de plazas específicas para ellos. Este método sería el mejor respondería a los problemas y gastos de tener un coche propiedad. Kisfaludi señala que la mayoría del tiempo, los coches particulares están parados y no se usan. Los modelos compartidos, al usarse solo durante los periodos que son necesarios, permiten ahorrar a sus propietarios y también al medioambiente.