Los adelantamientos en carretera convencional son una maniobra peligrosa que, para ejecutarse correctamente y con la máxima seguridad, requiere la confluencia de diversos factores. Una buena visibilidad, un tráfico poco congestionado y una gran capacidad de reacción y actuación son algunos de ellos.

Obviamente, una de las claves para sobrepasar a otros vehículos es respetar y prestar atención a las señales, tanto verticales como las líneas del asfalto. La señal de prohibido adelantar está representada por un círculo blanco con borde rojo y dos coches, uno en negro y otro rojo dependiendo del que no pueda adelantar.

Cuando esta señal deja de estar presente, cualquier conductor deduciría que puede adelantar libremente y sin problemas. Pues no, ya que hay una serie de circunstancias que limitan los adelantamientos aun cuando no haya presencia de señales verticales. Los lugares y escenarios en los que está prohibido adelantar aunque no haya señal son, según la DGT, los siguientes:

Curvas o cambios de rasante sin visibilidad.

Por lo general, en pasos a nivel.

Detrás de un camión que ya está adelantando.

Intersecciones y sus proximidades.

Pasos de peatones en ciudad.

Túneles.

Y, sobre todo, aunque no veamos señal, hay que prestar atención a las líneas del suelo: está prohibido adelantar cuando el dibujo que marca el carril es línea continua o doble línea continua, a no ser que un cartel especifique que su función es única y exclusivamente marcar el eje de la carretera.

¿Hasta dónde dura la vigencia de una señal de prohibido adelantar?

Si nos encontramos una señal vertical y dudamos de hasta qué punto de la carretera está vigente, cabe recordar que los carteles de este tipo (sobre todo en el caso de la prohibición de adelantar) siguen vigentes hasta que haya una nueva señal que invalide la anterior. Estas señales representan, habitualmente, el mismo dibujo que la de prohibición pero en gris y con tres rayas diagonales. Si nos encontramos con una señal en tonos grisáceos con tres rayas diagonales, quiere decir que quedan anuladas las anteriores señales que hubiéramos visto hasta el momento.

Es importante, de igual manera, prestar atención a las señales del suelo (aunque tengan prioridad, por orden, las verticales) y a otra serie de indicaciones, como balizas luminosas por obras.

Las multas en el caso de adelantar en un escenario prohibido varían entre los 200 y los 400 euros. Girar con línea continua en una carretera de doble sentido estaría en el rango más bajo de sanción mientras que los adelantamientos alcanzarían los 400 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. Por otro lado, no facilitar el adelantamiento de otros vehículos está sancionado igualmente con 200 euros.