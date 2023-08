La Policía Nacional es tajante: cómo actuar si te llaman o te mandan un mensaje mientras estás conduciendo

Por increíble que parezca, todavía a día de hoy en España, algunas personas no saben que la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico, puesta en marcha el 1 de enero de 2022, contempla multas de hasta 200 euros y una retirada de seis puntos del carnet de conducir si se coge el móvil mientras se conduce. Y es que la DGT te puede multar por tocar una pantalla, como es el caso del GPS, incluso con el coche parado.

No es de extrañar que la mismísima Policía Nacional advierta a través de sus redes sociales sobre cómo reaccionar cuando suena te llega un mensaje, por ejemplo a través de WhatsApp, mientras estás al volante. No obstante, por asombrosas que a priori puedan parecer estas sanciones, no parece extraño que se haya endurecido la norma en materia de tráfico. Uno de cada tres siniestros mortales de vehículos en las carreteras españolas ocurre por una distracción, según un estudio realizado de Línea Directa en base a datos de la DGT.

Asimismo, el informe destaca, además, que, a pesar de la poca presencia del uso del teléfono al volante en las estadísticas por las dificultades de recogerlo en los informes policiales, en los últimos cinco años, esto es, de 2018 a 2022, se han impuesto casi 500.000 multas por conducir hablando por el móvil. "El móvil sigue estando muy presente en la conducción, no estamos concienciados de que es un peligro. No debemos perderlo de vista. Los datos nos hacen pensar que está más presente de lo que aparenta", afirma Mar Garre, directora de la Fundación Línea Directa.

Qué hacer si te mandan un mensaje al volante según la Policía Nacional

Bajo la premisa de que "al volante, ningún mensaje ni llamada es importante", el Cuerpo Nacional de Policía recuerda a través de su cuenta de Tik Tok que está prohibido usar el móvil, o cualquier otro dispositivo parecido, como puede ser el GPS, en el caso de ser la persona encargada de la conducción.

Según el Reglamento General de Circulación, está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, a menos que se utilicen sistemas de manos libres. Además, se establece que el móvil debe estar colocado en un soporte homologado, que permita al conductor mantener las dos manos en el volante y la atención plena en la conducción.

Los soportes homologados y válidos para llevar el teléfono móvil son todos aquellos que cumplan con los requisitos de comercialización necesarios. No existe una homologación concreta sobre el soporte móvil para el coche. Así, encontramos varios tipos que se pueden utilizar:

Soportes magnéticos.

​Soportes de pinza.

Soporte de móvil para ranura de CD.

Soporte de ventosa.

¿Y si me paran mientras voy conduciendo?

Cuando veas el control mientras vas conduciendo, reduce la velocidad .

. ​Sigue las indicaciones de los agentes cuando estés cerca del control: si levanta el brazo en vertical, deberás detener el vehículo.

​Hay que parar el coche cerca de los agentes, pero manteniendo siempre una cierta distancia de seguridad para no poner en peligro a nadie.

No hay que quitarse ni el cinturón de seguridad ni bajarse del coche, a no ser que los agentes lo pidan.

de seguridad ni bajarse del coche, a no ser que los agentes lo pidan. Baja la ventanilla y entrega la documentación: carnet de conducir, papeles del coche...

Sigue las instrucciones que puedan darte los agentes.

Coloca las manos siempre a la vista , por ejemplo, en el volante.

, por ejemplo, en el volante. Si es de noche, enciende la luz del habitáculo del coche.

Si los agentes te piden que bajes del coche, recomiendan mantener la calma hasta que acaben de hacer las comprobaciones necesaria.

¿Cuántos puntos te quitan por el móvil en 2023?

La Dirección General de Tráfico sanciona con la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, frente a los tres que se contemplaban antes de la puesta en vigor de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial desde el 1 de enero de 2022, y 200 euros de multa por sujetar el teléfono o cualquier otro dispositivo similar durante la marcha, lo que implica separar una de las manos del volante. Sin embargo, la DGT contempla dos posibles casos a tener en cuenta por los conductores: