La multa si entras sin pegatina y más de una vez al día en las ZBE de Madrid

La Dirección General de Tráfico (DGT) introdujo en el año 2016 en España las conocidas como etiquetas medioambientales, que clasifican los vehículos en clase 0, ECO, C y B según las emisiones que produzcan. Estas pegatinas han marcado la movilidad urbana en las ciudades de más de 50.000 habitantes, especialmente en Madrid, donde a partir de este año se han impuesto más restricciones a cierto tipo de coches en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Mientras que los coches sin etiqueta no podrán entrar en ninguna de las ZBE de la ciudad, las motocicletas sí que tienen permitido el acceso a todas ellas, con la excepción de la de especial protección del centro de Madrid. Por lo tanto, si desde el 1 de enero algún conductor que no tiene pegatina en su vehículo accede a alguna de las zonas a las que no se le tiene permitido la entrada, se le impondrá la correspondiente multa.

La multa por entrar a una ZBE de Madrid sin etiqueta

Desde este año, entrar con un coche sin distintivo medioambiental (también conocido como etiqueta A), la multa que establece de la DGT es de 200 euros, que se reduce a la mitad si se abona pronto pago. El problema llega cuando un conductor ha entrado en reiteradas ocasiones en un mismo día a la ZBE. ¿La sanción engloba todas las posibles infracciones o cada vez que se salte la prohibición será penalizado?

La multa por acceder a una ZBE prohibida es de 200 euros. Josefina Blanco

La manera más habitual en la que proceden las autoridades en este sentido es una multa por infracción; es decir, que si un conductor entra ocho veces en el mismo día a una zona donde tiene restringido el acceso, deberá abonar ocho sanciones de 200 euros, lo que equivaldría a 1.600 euros en concepto de penalizaciones. A pesar de que es el método sancionador más común, existe otro que también se podría aplicar.

La multa por estacionar mal en una zona SER

La sanción por aparcar más del tiempo establecido en una de las diversas Zonas de Estacionamiento Regulado (SER) en Madrid también es de 200 euros, y se emiten cada cinco horas: si se multa a un conductor por estar en un aparcamiento más de lo permitido, tiene cinco horas para cambiar el vehículo de lugar, y si no lo hace, volverá a ser penalizado con la misma cuantía económica.

Por ello, tampoco es descartable que las autoridades apliquen el mismo método para multar a aquellos que acceden a una ZBE a la que no pueden entrar, aunque de momento parece que lo normal es aplicar una sanción por cada infracción.